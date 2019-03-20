AK Parti Kadıköy Belediye Başkan Adayı Yavuz: Kadıköy’ü mutlu bir kent yapacağım

İSTANBUL, (DHA)- AK Parti Kadıköy Belediye Başkan Adayı Özgül Özkan Yavuz, Mutluluk Yürüyüşünde vatandaşlarla bir araya geldi. Yavuz, “Kadıköy eskiden çok daha güzel ve ayrıcalıklı bir yerdi. Fakat son dönemde çok geriye gitti. Kadıköy’ün insanlarını mutlu edeceğim” dedi.

Dünya Mutluluk Günü nedeniyle AK Parti Kadıköy İlçe Teşkilatı tarafından Bağdat Caddesi’nde düzenlenen Mutluluk Yürüyüşüne AK Parti Kadıköy Belediye Başkan Adayı Özgül Özkan Yavuz ve çok sayıda vatandaş katılım sağladı.

“İSTANBUL’A GÖRE STANDARTLARIN ALTINDA YAŞIYORUZ”

Yürüyüş öncesi konuşan Yavuz, “Bugün Dünya Mutluluk Günü biz de Kadıköy’de bize gönül verenler ile bir Mutluluk Yürüyüşü yapmak istiyoruz. Çünkü benim kampanyamın en büyük iddiası Kadıköy’ü tekrar mutlu bir kent yapmak. Eski huzurlu günlerine döndürmek. Kadıköy eskiden çok daha güzel ve ayrıcalıklı bir yerdi. Fakat son dönemdeki hizmet almamasıyla çok geriye gitti. Yeşilini kaybetti. İstanbul’a göre standartların altında yaşıyoruz. Mutlu günlerimizi özlüyoruz. Bunun için de bir yürüyüş yapmak istedik” ifadelerini kullandı.