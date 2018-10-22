Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Mart 2019 seçimleri, sıradan bir seçim değildir. Bu mahalli idareler seçimi, belki de bu ana muhalefetin sonu olacaktır." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, parti genel merkezinde düzenlenen "AK Parti Kadın Kolları Eğitim Programı"na katılarak, partililere hitap etti. Bugüne kadar ayrımcılığın, hizipçiliğin, meşrep siyasetinin AK Parti'den içeri girmesine müsaade etmediklerini ve etmeyeceklerini belirten Erdoğan, "Bizim nazarımızda helal rızık için Silvan'ın dağlarında kuzu otlatan çoban ile Karadeniz'in azgın dalgalarıyla mücadele eden balıkçılarımız arasında hiçbir fark yoktur. 2019 Mart seçimlerinde de aynı ilkeler doğrultusunda hareket edeceğiz." diye konuştu. Özellikle ana muhalefet partisinin ve avanelerinin milleti bölmesine, insanları birbirine düşürmesine fırsat tanımayacaklarını vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti: "Kazanmaya umudu olmayan ana muhalefet, sandığa gölge düşürmek için her türlü yolu deneyecektir. Daha şimdiden, bölücü terör örgütünün siyasi uzantılarıyla ittifak kurmak için kirli pazarlıklara girişmeleri boşuna değildir. Bir taraftan bölücü terör örgütü siyasi uzantılarına çiçek atıyorlar diğer taraftan da Suriyeli muhacirlere zalim Esed'in diliyle saldırıyorlar.

Her seçim döneminde olduğu gibi bu sefer de muhacir ile ensar arasına fitne tohumları ekmeye çalışıyorlar. Bay Kemal şunu iyi bil, biz muhaciri de çok sevdik, ensarı da çok sevdik. Sen bizim sevdiğimiz muhacirleri geldikleri yere gönderme aşkı içerisinde olabilirsin çünkü sen, muhacir nedir, onu bilmezsin. O bombalardan kaçan, topraklarından, yerlerinden, evlerinden edilen, oralardan kovulanların derdini bilmezsin. Başına böyle bir bela geldiği zaman acaba senin akıbetin ne olur onu da düşünemezsin ama biz her ikisini de düşünürüz. Muhaciri de ensarı da... Bizim medeniyetimizde muhacir nedir, ensar nedir, bu gayet güzel bir şekilde yer almıştır. Bu millet her zaman ensar olmuştur." - "Mart 2019 seçimlerinde de sonuç aynı olacak" Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye sınırlarına gelenlere kapıları açtıklarını ve 3,5 milyon Suriyelinin Türkiye'nin misafiri olduğunu belirterek, Irak'tan gelen 500 bin kişinin içinde de çok farklı meşrepten insanlar olduğunu, bu konuda hiçbir zaman ayrım yapmadıklarını vurguladı.

Türkiye'nin 33 milyar dolar harcama yaptığını, Avrupa Birliği'nin ise verdiği sözü yerine getirmediğini hatırlatan Erdoğan, 2016'da 3 artı 3 milyar avronun ilgili kuruluşlara verileceğinin söylendiğini ancak bu paranın verilmediğini kaydetti. Erdoğan, şu ana kadar Avrupa Birliği'nden gelen miktarın 1 milyar 750 milyon avro olduğunu, oradan gelse de gelmese de Türkiye'nin ev sahipliğini sürdürdüğünü belirtti. Ensar olmaya devam edeceklerini söyleyen Erdoğan, şunları kaydetti: "Irkçı kelimelerle, tam da CHP'ye yaraşır şoven ifadelerle, savaştan kaçan mazlumları hedef alarak 3-5 oy kazanacaklarını düşünüyorlar. 7 yıldır büyük bir sabır ve alicenaplıkla Suriyeli mazlumlara ev sahipliği yapan bu milleti galeyana getirmek için söylemedik yalan bırakmıyorlar. Fakat tüm çabalarına, kışkırtmalarına rağmen Türk milletinin basireti ve ferasetini aşamadılar. Buna rağmen her seçim döneminde aynı şeyleri yapıp aynı sonuç ummaktan bir türlü kendilerini kurtaramıyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar. Mart 2019 seçimlerinde de sonuç aynı olacak. İnşallah yine aynı hezimeti yaşayacaklar."