AK Parti Kadın Kolları Eğitim Programı

"Kazanmaya umudu olmayan ana muhalefet, sandığa gölge düşürmek için her türlü yolu deneyecektir. Daha şimdiden, bölücü terör örgütünün siyasi uzantılarıyla ittifak kurmak için kirli pazarlıklara girişmeleri boşuna değildir. Bir taraftan bölücü terör örgütü siyasi uzantılarına çiçek atıyorlar diğer taraftan da Suriyeli muhacirlere zalim Esed'in diliyle saldırıyorlar.

Her seçim döneminde olduğu gibi bu sefer de muhacir ile ensar arasına fitne tohumları ekmeye çalışıyorlar. Bay Kemal şunu iyi bil, biz muhaciri de çok sevdik, ensarı da çok sevdik. Sen bizim sevdiğimiz muhacirleri geldikleri yere gönderme aşkı içerisinde olabilirsin çünkü sen, muhacir nedir, onu bilmezsin. O bombalardan kaçan, topraklarından, yerlerinden, evlerinden edilen, oralardan kovulanların derdini bilmezsin. Başına böyle bir bela geldiği zaman acaba senin akıbetin ne olur onu da düşünemezsin ama biz her ikisini de düşünürüz. Muhaciri de ensarı da... Bizim medeniyetimizde muhacir nedir, ensar nedir, bu gayet güzel bir şekilde yer almıştır. Bu millet her zaman ensar olmuştur."

- "Mart 2019 seçimlerinde de sonuç aynı olacak"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye sınırlarına gelenlere kapıları açtıklarını ve 3,5 milyon Suriyelinin Türkiye'nin misafiri olduğunu belirterek, Irak'tan gelen 500 bin kişinin içinde de çok farklı meşrepten insanlar olduğunu, bu konuda hiçbir zaman ayrım yapmadıklarını vurguladı.