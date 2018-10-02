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AK Parti Kadın Kolları MKYK Toplantısı

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.10.2018 17:50 | Son Güncelleme

AK Parti Kadın Kolları MKYK Toplantısı

AK Parti Kadın Kolları Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

AK Parti Genel Merkezi'ndeki toplantı, basına kapalı gerçekleşti.

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Anahtar Kelimeler:
AK Parti Kadın Kolları Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK)

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