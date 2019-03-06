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AK Parti Kadın Kolları'ndan şehit ailelerine mektup

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.03.2019 15:14 | Son Güncelleme

AK Parti Ataşehir Kadın Kolları Başkanlığı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında şehit ailelerine mektup yolladı.

İSTANBUL, (DHA)- AK Parti Ataşehir Kadın Kolları Başkanlığı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında şehit ailelerine mektup yolladı. Organizasyona AK Parti Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem de katıldı. Erdem, “Şehitlerimizin geride bıraktığı eşlerine, annelerine mektupları yollayacağız” dedi AK Parti Ataşehir Kadın Kolları Başkanlığı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında şehit ailelerine mektup yolladı. Organizasyona AK Parti Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem de katıldı. AK Parti Ataşehir İl Başkanlığından postaneye kadar kadınlarla yürüyen Erdem, vatandaşlara karanfil dağıttı. Erdem, aynı zamanda esnafı ziyaret ederek sıkıntılarını da dinledi. “GÜÇLÜ BİR TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİNDE YAŞIYORSAK BUNU ŞEHİTLERİMİZE BORÇLUYUZ” Dünya Kadınlar Günü kapsamasında AK Parti Ataşehir Kadın Kolları Başkanlığı’nın düzenlemiş olduğu organizasyona katılan Erdem, “Şehitlerimizin eşlerine, annelerine, ailelerine hanımlarımızın duygularını içeren mektuplarını postaya vereceğiz. Tüm kadınlarımızın Kadınlar Gününü kutluyorum. Bugün burada şehitlerimizi hatırlıyoruz. Şehitlerimizin geride bıraktığı eşlerine, annelerine mektuplar yollayacağız ve yerlerine ulaşacak. Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. Ailelerine sabır diliyorum. Tüm kadınlarımızın geleceği aydınlık olsun. Memleket bizim, gelecek bizim. Tarih boyu istiklal uğruna, ay yıldızlı bayrak uğruna 100 binlerce şehit vermiş bir milletin torunlarıyız. Özgür bir ortamda güçlü bir Türkiye Cumhuriyeti Devletinde yaşıyorsak bunu şehitlerimize borçluyuz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve bütün şehitlerimizi rahmetle anıyoruz” dedi. ŞEHİTLER ÖLMEZ VATAN BÖLÜNMEZ Organizasyon kapsamında şehit ailelerine mektup yollayan Selma Güllü, “Kadın Kolları olarak 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında şehit ailelerimize duygu dolu mektuplar yolladık. Şehitler ölmez vatan bölünmez. Bütün şehit ailelerimize sabır diliyorum” derken organizasyona katılan Şengül Kocaman ise, “Bu mektubu yazarken şehit ailelerinin neler hissettiğini çok iyi anladım. Şehit ailelerimizin yanındayız” ifadelerini kullandı. DHA-Politika - Türkiye-İstanbul / Merkez - DHA AK Parti Kadın Kolları'ndan şehit ailelerine mektup İSTANBUL, (DHA)- AK Parti Ataşehir Kadın Kolları Başkanlığı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında şehit ailelerine mektup yolladı. Organizasyona AK Parti Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem de katıldı. Erdem, “Şehitlerimizin geride bıraktığı eşlerine, annelerine mektupları yollayacağız” dedi AK Parti Ataşehir Kadın Kolları Başkanlığı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında şehit ailelerine mektup yolladı. Organizasyona AK Parti Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem de katıldı. AK Parti Ataşehir İl Başkanlığından postaneye kadar kadınlarla yürüyen Erdem, vatandaşlara karanfil dağıttı. Erdem, aynı zamanda esnafı ziyaret ederek sıkıntılarını da dinledi. “GÜÇLÜ BİR TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİNDE YAŞIYORSAK BUNU ŞEHİTLERİMİZE BORÇLUYUZ” Dünya Kadınlar Günü kapsamasında AK Parti Ataşehir Kadın Kolları Başkanlığı’nın düzenlemiş olduğu organizasyona katılan Erdem, “Şehitlerimizin eşlerine, annelerine, ailelerine hanımlarımızın duygularını içeren mektuplarını postaya vereceğiz. Tüm kadınlarımızın Kadınlar Gününü kutluyorum. Bugün burada şehitlerimizi hatırlıyoruz. Şehitlerimizin geride bıraktığı eşlerine, annelerine mektuplar yollayacağız ve yerlerine ulaşacak. Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. Ailelerine sabır diliyorum. Tüm kadınlarımızın geleceği aydınlık olsun. Memleket bizim, gelecek bizim. Tarih boyu istiklal uğruna, ay yıldızlı bayrak uğruna 100 binlerce şehit vermiş bir milletin torunlarıyız. Özgür bir ortamda güçlü bir Türkiye Cumhuriyeti Devletinde yaşıyorsak bunu şehitlerimize borçluyuz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve bütün şehitlerimizi rahmetle anıyoruz” dedi. ŞEHİTLER ÖLMEZ VATAN BÖLÜNMEZ Organizasyon kapsamında şehit ailelerine mektup yollayan Selma Güllü, “Kadın Kolları olarak 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında şehit ailelerimize duygu dolu mektuplar yolladık. Şehitler ölmez vatan bölünmez. Bütün şehit ailelerimize sabır diliyorum” derken organizasyona katılan Şengül Kocaman ise, “Bu mektubu yazarken şehit ailelerinin neler hissettiğini çok iyi anladım. Şehit ailelerimizin yanındayız” ifadelerini kullandı.

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