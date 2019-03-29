HABER

AK Parti Kağıthane Başkan Adayı Mevlüt Öztekin "Sevgi Yürüyüşü"ne katıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2019 09:52 | Son Güncelleme

AK Parti Kağıthane Belediye Başkan Adayı Mevlüt Öztekin, Kağıthane’de düzenlenen 'Sevgi Yürüyüşü'ne katıldı.

İSTANBUL,(DHA)- AK Parti Kağıthane Belediye Başkan Adayı Mevlüt Öztekin, Kağıthane’de düzenlenen 'Sevgi Yürüyüşü'ne katıldı. Öztekin, “Vatandaşlarımızla sevgimizi, gönlümüzü yola koyarak yürümeye devam edeceğiz” dedi. AK Parti Kağıthane Belediye Başkan Adayı Mevlüt Öztekin, 31 Mart Yerel Seçimlerine kısa bir süre kala çalışmalarını sürdürüyor. Öztekin, Kağıthane’de düzenlenen 'Sevgi Yürüyüşü'ne katıldı. Hamidiye Mahallesi Ulu Camii önünden başlayan yürüyüşe Mevlüt Öztekin’in yanı sıra AK Parti Kağıthane İlçe Başkanı Serkan Cantürk, AK Parti Kağıthane Kadın Kolları Başkanı Meryem Karaköse ve yüzlerce kişi katıldı. Coşkulu yürüyüşe katılanlar destek sloganları attı. Yürülüşte Öztekin vatandaşlara karanfil dağıttı. Kağıthane Merkez’de son bulan yürüyüşte Mevlüt Öztekin’i karşılayanlar yoğun bir ilgi gösterdi. “HERKES YÜREĞİNDEN GEÇEN PARTİMİZE OYUNU VERECEKTİR” Kağıthane’nin seçimlere hazır olduğunu söyleyen Mevlüt Öztekin, “31 Mart’ı büyük bir sabırsızlıkla bekliyoruz. Herkes yüreğinden geçen partimize oyunu verecektir. 31 Mart’ta sandıklarımızdan AK Parti için, Cumhur ittifakı için inşallah güzel sonuçlar çıkar. İstanbul için de hayırlı olsun. Şuan teşkilatımızla sevgi yürüyüşümüze başladık. Vatandaşlarımızla sevgimizi, gönlümüzü yola koyarak yürümeye devam edeceğiz” dedi. “KAĞITHANE CUMHURBAŞKANIMIZI EN COŞKULU VE EN GÜZEL HALİYLE KARŞILAYACAK” Vatandaşlara hitap eden Öztekin,” Kağıthane 31 Mart’a hazır mı? Kağıthane sandıkları patlatmaya hazır mı? Kağıthane, Cumhur İttifakına rekor bir oyla destek vermeye hazır mı? Binali Başkana da destek vermeye var mıyız? Allah mübarek etsin inşallah. Sandıklarda sabah saatlerinde oy kullanma işlemi başladığında sandıklara gidip Cumhur İttifakına AK Parti’ye oylarımızı kullanalım. Cumartesi Günü Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı Kağıthane bağrına basacaktır. Kağıthane Cumhurbaşkanımızı en coşkulu ve en güzel haliyle karşılayacak” diyerek sözlerini tamamladı.

Kendi ölümünü bilen kahinden şoke eden Türkiye kehaneti!Kendi ölümünü bilen kahinden şoke eden Türkiye kehaneti!
İşte dünyanın en güvenli yeri İşte dünyanın en güvenli yeri
Gökçeada ve Bozcaada'ya feribot seferleri iptalGökçeada ve Bozcaada'ya feribot seferleri iptal
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kayıp çocuktan kahreden haber!

Kayıp çocuktan kahreden haber!

Erkan Petekkaya uçakta yolcularla tartışma yaşadı

Erkan Petekkaya uçakta yolcularla tartışma yaşadı

Aileler dikkat! Çocuklar isyan etti: Paylaşmayın!

Aileler dikkat! Çocuklar isyan etti: Paylaşmayın!

Komiser yardımcısı nişanlısını vurup intihar etti

Komiser yardımcısı nişanlısını vurup intihar etti

Yıl sonuna kadar ücretsiz oldu!

Yıl sonuna kadar ücretsiz oldu!

Başkentte CHP'li isimden seçim aracına saldırı iddiası!

Başkentte CHP'li isimden seçim aracına saldırı iddiası!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Hastanede korkunç olay! Tam o an...

Hastanede korkunç olay! Tam o an...

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

'Cumhur İttifakı adayını destekliyoruz!' Akşener'den flaş sözler

'Cumhur İttifakı adayını destekliyoruz!' Akşener'den flaş sözler

ABD'den flaş açıklama! 'Türkiye'nin Patriot satın almasına...'

ABD'den flaş açıklama! 'Türkiye'nin Patriot satın almasına...'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İşte dünyanın en güvenli yeri

İşte dünyanın en güvenli yeri

Başkentte operasyon! Askerler hakkında gözaltı kararı

Başkentte operasyon! Askerler hakkında gözaltı kararı

Cep telefonu da çıktı tekne motoru da!

Cep telefonu da çıktı tekne motoru da!

Günlük burç yorumları 29 Mart Cuma (Mart ayı burç yorumları)

Günün burç yorumları

JÖH ve PÖH bir arada! 5 ilde eş zamanlı operasyon

JÖH ve PÖH bir arada! 5 ilde eş zamanlı operasyon

Aracıyla göle uçtu! Hayatını sulama hortumu kurtardı

Aracıyla göle uçtu! Hayatını sulama hortumu kurtardı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.