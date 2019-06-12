AK Parti kapalı grup toplantısı, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında başladı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki AK Parti kapalı grup toplantısı başladı. AK Parti Genel Merkezinde gerçekleştirilen toplantıya Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve AK Parti milletvekilleri katıldı.

Basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantıda, TBMM Genel Kurulunda görüşülen Askeralma Kanunu Teklifi’nin ele alınacağı öğrenilirken, toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın basın açıklaması yapması bekleniyor.

