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AK Parti Karaman İl Başkanı istifa etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.04.2019 10:20 | Son Güncelleme

AK Parti Karaman İl Başkanı Mehmet er görevinden istifa etti. İstifa ile ilgili duyuru İl Başkanlığının sosyal medya hesabından yapıldı.

AK Parti Karaman İl Başkanı istifa etti

AK Parti Karaman İl Başkanı Mehmet Et, 1,5 yıldır sürdürdüğü görevinden istifa etti.

İstifa metni Karaman AKP İl Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yayımlandı.

Açıklamada “Görmüş olduğum lüzum üzerine 16.04.2019 Salı günü Karaman AK Parti İl Başkanlığı görevimden istifa etmiş bulunmaktayım. Davamızın bir neferi olarak her daim hizmet etmeye devam edeceğim. Tüm Karamanlı hemşehrilerime ve Kamuoyuna saygıyla duyrulur. Mehmet Er” ifadelerine yer verildi.

SEÇİMLERİN ARDINDAN İKİNCİ İSTİFA

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