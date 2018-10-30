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AK Parti karıştı! İstifa etti, böyle suçladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2018 14:07 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde belediye başkan yardımcılığından ve AK Parti meclis üyeliğinden istifa eden Hasan Karakaş, belediye yönetiminin parti ilke ve etik değerleri ile bağdaşmayan tutum ve davranışları nedeniyle istifa ettiğini vurgulayarak ''Akraba kayırmacılığı yapılıyor." dedi.

AK Parti karıştı! İstifa etti, böyle suçladı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Belediye Başkan yardımcılığından ve meclis üyeliğinden istifa eden Hasan Karakaş, belediye yönetiminin parti ilke ve etik değerleri ile bağdaşmayan tutum ve davranışları nedeniyle istifa ettiğini açıkladı. Karakaş, "Adaletsiz hizmet anlayışı ve akraba kayırmacılığı hakim oldu.'' diye konuştu.

''KOLTUK HIRSI, AKLIN ÖNÜNE GEÇTİ''

Hüseyin Karakaş yaptığı açıklamada, istifasında en önemli nedenlerden birinin mevcut belediye yönetiminin parti ilke ve etik değerleri ile bağdaşmayan tutum ve davranışlar olduğunu ifade etti. Hasan Karakaş, açıklamasında, "Şanlıurfa'da siyaset yapmak, özellikle Siverek'te siyaset yapmak. İnsan her geçen gün onurunu biraz daha yitirir hale geliyor. İnsani ve vicdani etikten uzaklaşarak tüm mukaddesat çiğnenir hale getirildi. Koltuk hırslarını aklının önüne geçiren, kendi çıkarlarını milletinin değerlerinin üstünde tutan, milletinin kültürel ve moral direncini hiçe sayan siyasiler ortaya çıktı. Siverek gibi sosyal yapısı farklı olan ilçemizde etnik kimlikler üzerinden çok iğrenç çatışma zemini oluşturulmak istendi. Beraber çalıştığımız, partimizin iç dinamiklerini ve dava ruhunu hiçe sayan idareciler türedi." dedi.

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Belediye Başkanlığı yaptığı 4.5 yıllık görevi esnasında gözlemlediği yanlışlıklar ve duyduğu rahatsızlıklar da olduğunu vurgulayan Karakaş, partinin ilke ve etik değerleriyle bağdaşmayan tutum ve davranışları ise, "Adaletsiz hizmet anlayışı, nepotizm (akraba kayırmacılık) hastalığı, istişareden yoksun bir anlayışa sahip olunması" diye sıraladı.

PARTİ ÜYELİĞİ DEVAM EDECEK

Hasan Karakaş, AK Parti'nin üyesi olmaya devam edeceğini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a desteğinin süreceğini de ifade etti. 2015 yılından itibaren benzer sorunların yaşandığını da anlatan Karakaş, "Bugüne kadar bu sorunları dile getirmememin asıl sebebi partimizin hiçbir şekilde zarar görmemesi adına olmuştur 2015 ten beridir bu sıkıntılar mevcuttu ama biz o zaman istifa etmeyi düşündük fakat bu sıkıntıları partimize ve dava arkadaşlarımıza danıştık onlarda sürecin çok sıkıntılı olduğunu böyle bir eylemin partiye zarar vereceğini söylediklerinde istifadan vazgeçtik. Ancak mevcut anlayışın göstermiş olduğu samimiyetsiz eylemleri, vefa bilmezlikleri, ülkenin ve Cumhuriyetin sahibi olarak sadece kendilerini görüp, toplumun manevi dinamikleri ile bir türlü barışamayan, halkın örfüne, adetine inancına yabancı kalan, icraatlarında maske kullanıp, her türlü kirli tezgahları kuranlar yine sahneye çıktı. Aynı ekibin, aynı kişilerin ve aynı siyasetçilerin bir daha sahneye çıkmaması adına benim toplumsal duyarlılık adına Belediye Başkan yardımcısı olarak en üst seviyede bir mesaj vermek adına istifa ettim. Biz inşallah dava adamıyız. Biz her zaman partimizin ve Cumhurbaşkanımızın yanındayız. Dünde yanındaydık, Bugünde yanındayız yarında yanında olacağız" diye konuştu.

2014'TE BAŞKAN YARDIMCISI OLDU

Hasan Karakaş 2014 yerel seçimlerinde Siverek'ten AK Parti meclis üyesi seçilmiş, daha sonra Siverek Belediye Başkanlığına getirilmişti. Karakaş geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından istifa ettiğini duyurmuştu.


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