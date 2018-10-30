AK Parti karıştı! İstifa etti, böyle suçladı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Belediye Başkan yardımcılığından ve meclis üyeliğinden istifa eden Hasan Karakaş, belediye yönetiminin parti ilke ve etik değerleri ile bağdaşmayan tutum ve davranışları nedeniyle istifa ettiğini açıkladı. Karakaş, "Adaletsiz hizmet anlayışı ve akraba kayırmacılığı hakim oldu.'' diye konuştu.

''KOLTUK HIRSI, AKLIN ÖNÜNE GEÇTİ''

Hüseyin Karakaş yaptığı açıklamada, istifasında en önemli nedenlerden birinin mevcut belediye yönetiminin parti ilke ve etik değerleri ile bağdaşmayan tutum ve davranışlar olduğunu ifade etti. Hasan Karakaş, açıklamasında, "Şanlıurfa'da siyaset yapmak, özellikle Siverek'te siyaset yapmak. İnsan her geçen gün onurunu biraz daha yitirir hale geliyor. İnsani ve vicdani etikten uzaklaşarak tüm mukaddesat çiğnenir hale getirildi. Koltuk hırslarını aklının önüne geçiren, kendi çıkarlarını milletinin değerlerinin üstünde tutan, milletinin kültürel ve moral direncini hiçe sayan siyasiler ortaya çıktı. Siverek gibi sosyal yapısı farklı olan ilçemizde etnik kimlikler üzerinden çok iğrenç çatışma zemini oluşturulmak istendi. Beraber çalıştığımız, partimizin iç dinamiklerini ve dava ruhunu hiçe sayan idareciler türedi." dedi.