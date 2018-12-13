AK Parti Kars ve Iğdır adayını geri mi çekecek? Flaş MHP iddiası

Cumhur İttifakı’nın yerel seçimlerde de devam etmesine yönelik AK Parti ve MHP’li heyetlerin görüşmeleri devam ederken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli dün yeniden bir araya geldi.

Edinilen bilgiye göre, AK Parti’nin “Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı MHP’ye bıraktığı, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı için de ‘kararsız’ kaldığı” ifade ediliyor. İki liderin görüşmesinde ayrıca MHP’nin aday çıkarmayacağını açıkladığı Ankara, İstanbul ve İzmir dışındaki 27 büyükşehirin de masaya yatırıldığı kaydediliyor.

Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'nun haberine göre; MHP, ittifak kapsamında, Ankara, İstanbul ve İzmir büyükşehir belediye başkanlıklarında aday çıkarmayacağını açıklasa da ilçe üç büyükşehirdeki bazı ilçe belediyelerinde “AK Parti’nin desteğini beklediği” ifade ediliyor. Bu kapsamda da AK Parti’nin İstanbul’da, Silivri ile Küçükçekmece’de, Ankara’da ise mevcut MHP’li belediyeler Polatlı ile Etimesgut’ta “MHP’nin adayını destekleyebileceği, aday çıkarmayabileceği” de belirtiliyor.