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AK Parti Kartal Belediye Başkan Adayı Cem Evini ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.02.2019 15:12 | Son Güncelleme

 AK Parti Kartal Belediye Başkan Adayı Ebubekir Taşyürek, Kartal Ahmet Yesevi Cem Evi’ni ziyaret etti.

AK Parti Kartal Belediye Başkan Adayı Cem Evini ziyaret etti

İSTANBUL, (DHA) - AK Parti Kartal Belediye Başkan Adayı Ebubekir Taşyürek, Kartal Ahmet Yesevi Cem Evi’ni ziyaret etti. Burada vatandaşlarla bir araya gelen Taşyürek, STK temsilcileriyle de sohbet etti.

AK Parti’nin Kartal Adayı Taşyürek, yoğun çalışmaları kapsamında Kartal’da bulunan Ahmet Yesevi Cem Evi’nde vatandaşlar ile buluştu. Eşi Amerika’da vefat eden Cemal Dağdeviren’e baş sağlığı dileyen Taşyürek, daha sonra vatandaşlarla birlikte etli pilav yedi.

“GÖREVİMİZ VATANDAŞLARIMIZIN MUTLULUĞUNU VE ACISINI PAYLAŞMAK”

Cem Evinde bulunan Başkanlık bölümünde Sivil Toplum Kuruluşları(STK) ile buluşan Taşyürek, ziyaret sonrası yaptığı konuşmada, “Cem Evi bizim canlarımızın, kardeşlerimizin, hemşehrilerimizin bulunduğu önemli kültür mekânlarımızdan birisi. Geçtiğimiz günlerde, yaklaşık bir buçuk ay önce bir Amerika’da elim bir hadise olmuştu. O kardeşimizin ailesini ziyaret ettik. Biz vatandaşlarımızın mutluluğunu paylaşmak ve acısını hafifletmek için bir araya geliyoruz. Bizim görevimiz bu” ifadelerini kullandı.

AK Parti Kartal Belediye Başkan Adayı Cem Evini ziyaret ettiAK Parti Kartal Belediye Başkan Adayı Cem Evini ziyaret ettiAK Parti Kartal Belediye Başkan Adayı Cem Evini ziyaret etti

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