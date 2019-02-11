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AK Parti Kartal Belediye Başkan Adayı Ebubekir Taşyürek: Hepimizin canı çok yandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.02.2019 09:28 | Son Güncelleme

AK Parti Kartal Belediye Başkan Adayı Ebubekir Taşyürek, Kartal’da yaşanan bina çökmesi için, "Enkazdan sağ çıkarılan her bir kardeşimiz ümitlerimizi artırırken, hayatını kaybeden kardeşlerimizle yüreklerimiz dağlandı.

AK Parti Kartal Belediye Başkan Adayı Ebubekir Taşyürek: Hepimizin canı çok yandı

İSTANBUL,(DHA) - AK Parti Kartal Belediye Başkan Adayı Ebubekir Taşyürek, Kartal’da yaşanan bina çökmesi için, "Enkazdan sağ çıkarılan her bir kardeşimiz ümitlerimizi artırırken, hayatını kaybeden kardeşlerimizle yüreklerimiz dağlandı. Allah bir daha bizlere böyle acılar yaşatmasın" dedi.

Konu can olunca herkesin canının çok yandığını ifade eden AK Parti Kartal Belediye Başkan adayı Ebubekir Taşyürek, “Çok üzücü bir hadise yaşadık maalesef. Elim facianın olduğu saatten itibaren sürekli olay yerinde bulundum. Ümidi, sevinci ve kederi paylaşmaya, mahallî sıkıntıları çözmeye çalıştık. Enkazdan sağ çıkarılan her bir kardeşimiz ümitlerimizi artırırken, hayatını kaybeden kardeşlerimizle yüreklerimiz dağlandı. Allah bir daha bizlere böyle acılar yaşatmasın" ifadelerini kullandı.

Taşyürek sözlerine şöyle devam etti:

"Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Meclis Başkanımız, İçişleri Bakanımız, Çevre ve Şehircilik Bakanımız, İstanbul Valimiz, İstanbul İl Başkanımız, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız ve diğer yetkililerimizin elim olayın ilk saatlerinden itibaren hassasiyet, ilgi ve alâka gösterdiler. Devletimiz tüm imkânlarıyla yanımızda olduğunu bize gösterdi. Bakanlarımız ve Valimiz olay yerinde sürekli çalışmaları takip ettiler. AFAD, UMKE, AKOM, JAK, İtfaiye ve 112 ekiplerinin yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin büyük bir titizlik ve özverili çalışmalarından dolayı hepsine çok teşekkür ediyorum. Enkaz altında kalan yakınlarını metanetle bekleyen ailelerimizin her birine rabbim sabırlar versin. Kartal’ımız başta olmak üzere, milletimize geçmiş olsun dileklerimi tekrar iletiyorum. Enkazda hayatlarını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine sabırlar diliyorum. Yaralı olarak kurtarılan kardeşlerime de acil şifalar diliyorum. Hepimizin başı sağ olsun"

AK Parti Kartal Belediye Başkan Adayı Ebubekir Taşyürek: Hepimizin canı çok yandı

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