AK Parti Kastamonu Aday Tanıtım Toplantısı

AK Parti MKYK üyesi ve İstanbul Milletvekili Nurettin Canikli, "AK Parti hükümetleri bütçe içinde faize yapılan ödeme oranını yüzde 43'ten yüzde 9'a düşürerek 2019 yılı bütçesinde sadece 1 yılda tam 310 milyar lira tasarruf etmiştir." dedi.

AK Parti'nin Kastamonu belediye başkan adayı ile ilçe belediye başkan adayları törenle tanıtıldı.

AK Parti MKYK üyesi ve İstanbul Milletvekili Nurettin Canikli, Atatürk Spor Salonu'ndaki törende yaptığı konuşmada, AK Parti'nin 17 yıldır millete hizmet ettiğini hatırlattı.

Türkiye ve dünyada 16-17 yıl kesintisiz görevde bulunan çok az sayıda siyasi parti olduğuna dikkati çeken Canikli, bunun çok az siyasi harekete nasip olan bir durum olduğunu ifade etti.

- "2019 bütçesinde 310 milyar lira tasarruf elde ediliyor"

AK Parti iktidarlarının hükümet bütçesinden faize giden paraları kestiğini söyleyen Canikli, şöyle konuştu:

"2002 yılında bütçenin yüzde 43'ü faiz ödemelerine aktarıldı. O yüzde 43'lük kısım bugün yüzde 9'a düşürülmüştür. 1980 yılından itibaren devletin yaptığı bu harcamalar içindeki faizin payı sürekli artmış, sadece 1997 yılında rahmetli (Necmettin) Erbakan'ın koalisyon ortağı olduğu bir yıl hariç 1980'den 2002 yılına kadar, yani bu hareket, bu kadro göreve gelinceye kadar faiz ödemelerinin, faize yapılan aktarmaların bütçe içindeki payı sürekli artmıştır. 2002'de yüzde 43 gibi inanılmaz bir rakama ulaşmış. 2019 bütçesinde yüzde 9'a düşürülmüş. AK Parti hükümetleri bütçe içinde faize yapılan ödeme oranını yüzde 43'ten yüzde 9'a düşürerek 2019 yılı bütçesinde sadece 1 yılda tam 310 milyar lira tasarruf etmiştir. Bu paralar daha önce sayısı 200 bini geçmeyen, faiz geliri elde eden zenginlere aktarılıyordu. Şimdi sadece 2019 bütçesinde 310 milyar lira tasarruf elde ediliyor. Faizcilere aktarılan bu para millete aktarılıyor. Bu, Cumhurbaşkanımız 2002 seçimlerinde hortumculardan bu hortumu alıp milletin cebine aktaracağımızın ete kemiğe bürünmüş halidir."