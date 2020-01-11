“AK Parti Kastamonu Teşkilat Buluşması” programı

"Her şeyi yerlileştirdik ama şu ana muhalefetten maalesef yerli bir ana muhalefet oluşturamadık"

“Her şeyi yerlileştirdik ama bir tek ana muhalefeti yerlileştiremedik” diyen Kandemir, “Dünyada bir vesayet var, hak ve hakikat çağrısı yapıyorlar, alternatif bir çağrı değil, özgün bir çağrı yapıyorlar. Yeryüzünde yaşayan Allah’ın yarattığı her varlık bizim için kutsaldır diye bakarak bir çağrı yapıyoruz diyoruz. Cumhurbaşkanımızın sesi bugün gür çıkıyorsa, işte bu bizim teşkilatlarımızın Kastamonu’da sağlam durması ile oluyor, onun için size şükranlarımızı sunuyoruz. Biz bunları yaparken Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle her şeyi yerlileştirdik ama şu ana muhalefetten maalesef yerli bir ana muhalefet oluşturamadık diyor. Bu Kılıçdaroğlu ve avaneleri ise, bakın bu saydığım bütün hadiselere bakın şimdi şöyle, o günün şartlarında nerede durmuşlar, ne söylemişler bakın hepsinde millet nerede durmuşsa tam aksi istikamette durmuşlar bunu görürüz” diye konuştu.

Türkiye’nin ne yapmaya kalktıysa muhalefetin buna karşı çıktığını belirten Kandemir, “En son Libya tezkeresinde gördük, bize bir vazife düşüyor, milletten yana olan ne varsa onlar karşısındalar. Çokça gördük. Biz köprü yapalım dedik karşı çıkarlar, baraj yapalım dersiniz karşı çıkarlar, biz Kanal İstanbul’u yapacağız, çok kıymetli, çok önemli stratejik açıdan anlamı var Türkiye için dersiniz karşı çıkarlar, otomobil yapacağız dersiniz karşı çıkarlar, bir de utanmadan alay ederler. Bunlar bu milletin güvenmezler. Bu millete güvenmiyorlar, tek parti iktidarının en temel özelliği zaten yıllarca bu olmuş. Millete güvenmedikleri için asla demokrasiyle iktidara gelemedikleri için hep türlü yollara başvurmuşlar. Birilerini kullanarak darbe mekanizmalarını işleterek, toplumu altüst etmişler. Başarılı olamadılar başarılı da olamayacaklar. Fakat AK Parti teşkilatlarının bir vazifesi var. Biz şimdi çok çok konuşuyor, bunların yalanlarını afiş etmemiz lazım. Ne yapmaya çalıştığımızı, gayretimizi, yol yürüyüşümüzü, hayallerimizi, hedeflerimizi, ideallerimizi çok sıkı bir şekilde toplumla paylaşmamız lazım” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kendilerine iki tane emaneti olduğunu vurgulayan Kandemir, “Genel başkanımızın bir özelliği var. Bize iki tane emaneti var. Ben benim kuşak arkadaşlara özellikle söylüyorum. Bu millete özgüven kazandırdı Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Biz yaparız arkadaş dedik ve yaptık. Herkesin bunlar olmaz dediği zamanda, Türkiye bunu başaramaz denildiğinde önümüze düştü, başarırız Allah’ın izniyle dedi ve başardık. İkincisi biz bir şey söylediğimizde, Genel Başkanımız bir şey söylediğinde, AK Parti kadroları bir şey söylediğinde kafadan atmazlar. Biz altını doldurarak söyleriz. Bakın bunlar belediyelerde büyükşehirlerde görevlere geldiler. Bir sürü düşünmeden şunu da yapacağız, bunu da yapacağız, onu da yapacağız dediler ama geldiklerinde yaptıkları ilk iş suya zam yapmak oldu. İzmir’e bakın Ankara’ya, İstanbul’a bakın. Bunlar ağızlarından cümle dökülürken hesap etmezler, oysa biz AK Parti kadroları sözü bir emanet kabul ederiz” ifadelerini kullandı.

Önlerindeki 3 yılı iyi değerlendirmeleri gerektiğini söyleyen Kandemir, şunları kaydetti:

“Şimdi Kastamonu’da arkadaşlarımızla şu önümüzdeki 3 seneyi çok yoğun bir çalışma dönemi olarak değerlendirsinler. 7. Olağan Kongre sürecimiz geliyor, bunu vesile yapacağız, safları sıkı tutacağız ama aramıza yeni arkadaşlarımızı da katarak davet edeceğiz. Bizim temel ilkelerimizi prensiplerimizi paylaşan her kim var ise ya gelin şu büyük Türkiye heyecanına sizde katılın diyeceğiz. Kongrelerimiz içe dönük bir tazelenme değil, kendimizi, milletimizi yeniden anlattığımız bir seferberlik olarak algılansın istiyoruz.”