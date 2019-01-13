AK Parti Kayseri Aday Tanıtım Toplantısı

KAYSERİ (AA) - AK Parti, Kayseri'de 12 belediye başkan adayını tanıttı, Cumhur İttifakı kapsamında 4 ilçede MHP'nin adayları desteklenecek.

AK Parti MKYK Üyesi ve Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, Kadir Has Kongre Salonu'ndaki aday tanıtım toplantısında, bu coğrafyanın dünyanın merkezi olduğunu söyledi.

Bu coğrafyada kalmanın bedelinin çok pahalı olduğunu belirten Sorgun, bin yıl önce doğudan Moğolların, batıdan Haçlıların bu coğrafyaya geldiklerini hatırlattı.

Sorgun, şunları kaydetti:

"Yine o zaman hep beraber ittifak ederek, onları bu coğrafyadan defettik. Yüz yıl önce bütün şer güçler, bütün emperyalistler bu coğrafyayı işgal etmek için geldiler. Şu anda sınırlarımızda bütün şer güçleri var. Afganistan'ın çatısı çökmedi mi? Irak'ın çatısı çökmedi mi? Suriye'nin çatısı çökmedi mi? Yemen'in çatısı çökmedi mi? Libya'nın çatısı çökmedi mi? Şu anda Türkiye'nin çatısını çökertmek istiyorlar, sınırlarımızda onun için varlar. İttifak da bu çökertmeye karşı dimdik durmak için var.

Onun için uğraşıyorlar. Türkiye'nin de çatısı çökertilmek isteniyor. FETÖ'yü, PKK'yı, DEAŞ'ı, YPG'yi de bunun için kullanıyorlar, bizim çatımızı çökertmek için. İttifak bunun için çok önemli."