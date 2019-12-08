AK Parti Kayseri Gençlik Kolları Danışma Meclisi Toplantısı

KAYSERİ (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Türkiye için olanı biteni seyredip, başkalarının sözleri ile hareket edilen dönemin geride kaldığını belirterek, "Artık tarih yazan, haritaları değiştiren, yapılan tüm planları boşa çıkaran bir Türkiye var elhamdülillah." dedi.

Özhaseki, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonunda düzenlenen AK Parti Gençlik Kolları Danışma Meclisi Toplantısında, gençlerden başlarını dik tutmalarını isteyerek, hükümet olarak en iyi işleri yaptıklarını söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti tarihi boyuncu gelmiş iktidarların hepsinden daha başarılı olduklarını ifade eden Özhaseki, şunları söyledi:

"Yurt dışına gidilip ABD Başkanının karşısında iki büklüm bekleyen, 'birkaç yüz milyon dolar acaba hibe alabilir miyiz' diye bu milletin onuruna en çok dokunan resmi verenler gitti, onun yerine dimdik duran, onlar karşısında gerçeği haykıran Recep Tayyip Erdoğan geldi elhamdülillah. Yurt dışındaki görüşmeleri izliyorsunuz. İlgi odağı Genel Başkanımız. Her olanı biteni seyredip, onların sözleri ile hareket edilen dönem çok geride kaldı. Artık tarih yazan, haritaları değiştiren, yapılan tüm planları boşa çıkaran bir Türkiye var elhamdülillah."