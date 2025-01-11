AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm ile MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy arasında gerginlik! "Kaşını gözünü oynatma"

Kayserispor ile Samsunspor arasında oynanan lig maçı sırasında protokol tribünü yakınındaki locasından tribüne doğru gelen MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy ile AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm arasında sert tartışma yaşandı.

Baki Ersoy

SERT ATIŞMA: 'KAŞINI GÖZÜNÜ OYNATMA'

Baki Ersoy, kendisine dönüp bakan Üzüm’e “Kaşını gözünü oynatma” çıkışında bulununca, Üzüm’ün de Ersoy’a, “Haddini aşıyorsun kendine gel” dediği öne sürüldü.

Fatih Üzüm

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞMEDEN ÖNLENDİ

Halk TV'nin haberine göre bunun üzerine ise Ersoy, Üzüm’e, “Sana haddimi aştırırım. Otur oturduğunu yere” demesiyle iyice gerilen tarafların sözlerinin kavgaya dönüşmesi protokol üyelerince önlendi.

Bu içerik Rosetta tarafından yayına alınmıştır