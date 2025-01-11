HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm ile MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy arasında gerginlik! "Kaşını gözünü oynatma"

AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm ile MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy arasında gerginlik! "Kaşını gözünü oynatma"

11.01.2025 22:19
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm ile MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy arasında maçta tartışma yaşandı. Ersoy'un “Kaşını gözünü oynatma” sözüne Üzüm, “Haddini aşıyorsun kendine gel” sözleriyle karşılık verdi. Tartışma karşılıklı sözlerle büyürken tarafların sözlerinin kavgaya dönüşmesi protokol üyelerince önlendi.

AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm ile MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy arasında gerginlik! "Kaşını gözünü oynatma"

Kayserispor ile Samsunspor arasında oynanan lig maçı sırasında protokol tribünü yakınındaki locasından tribüne doğru gelen MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy ile AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm arasında sert tartışma yaşandı.

thumbs_b_c_31ee2a4ba2252cb8d31c1041c0cba19f

Baki Ersoy

SERT ATIŞMA: 'KAŞINI GÖZÜNÜ OYNATMA'

Baki Ersoy, kendisine dönüp bakan Üzüm’e “Kaşını gözünü oynatma” çıkışında bulununca, Üzüm’ün de Ersoy’a, “Haddini aşıyorsun kendine gel” dediği öne sürüldü.

üzüm

Fatih Üzüm

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞMEDEN ÖNLENDİ

Halk TV'nin haberine göre bunun üzerine ise Ersoy, Üzüm’e, “Sana haddimi aştırırım. Otur oturduğunu yere” demesiyle iyice gerilen tarafların sözlerinin kavgaya dönüşmesi protokol üyelerince önlendi.

Bu içerik Rosetta tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Kayseri MHP ak parti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yeni maaşlar belli oldu, peki zamlı aylıklar ne zaman yatacak?

Yeni maaşlar belli oldu, peki zamlı aylıklar ne zaman yatacak?

48 saatten az kalmıştı! TFF'den transfer dönemi öncesi olay karar

48 saatten az kalmıştı! TFF'den transfer dönemi öncesi olay karar

Sakarya'da Fatih Erbakan'a tepki: "Sana hakkımı helal etmiyorum"

Sakarya'da Fatih Erbakan'a tepki: "Sana hakkımı helal etmiyorum"

'Çukur' dizisi setinde 'Tezgah' cinayeti! Silahla vurdu yetmedi yerde de darp etti

'Çukur' dizisi setinde 'Tezgah' cinayeti! Silahla vurdu yetmedi yerde de darp etti

Şanlıurfa kongresine damga vuran anlar! 'Sen varsan varım'

Şanlıurfa kongresine damga vuran anlar! 'Sen varsan varım'

İntihar eden Savcı adayının yürek parçalayan notu!

İntihar eden Savcı adayının yürek parçalayan notu!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

En kaliteli montları, ayakkabıları yarı fiyatına alma şansı burada!

En kaliteli montları, ayakkabıları yarı fiyatına alma şansı burada!

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Casio'nun en havalı modellerinden! 1500 TL'ye alınabilecek en iyi saat

Casio'nun en havalı modellerinden! 1500 TL'ye alınabilecek en iyi saat

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.