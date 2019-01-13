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AK Parti Kayseri'de ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.01.2019 17:10 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de AK Parti, yerel seçimler öncesi düzenlenen törenle 12 ilçede belediye başkan adayını açıkladı.

AK Parti Kayseri'de ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı

Olcay DÜZGÜN- Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de AK Parti, yerel seçimler öncesi düzenlenen törenle 12 ilçede belediye başkan adayını açıkladı. Törende; Cumhur İttifakı kapsamında MHP'ye bırakılan 4 ilçe belediye başkan adayı da tanıtıldı.
Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen aday tanıtım toplantısına, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Şükrü Karatepe, Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Bilim Sanayi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Elitaş, AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Melikgazi Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Memduh Büyükkılıç, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, MHP İl Başkanı Serkan Tok ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Etkinlikte konuşan Melikgazi Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Memduh Büyükkılıç, törene katılanlara teşekkür ederek, "Şehrimizde kimseyi ötekileştirmeden hepsini bağrımıza basacağımıza hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bizim sevdamız insana. Aynı şehrin insanlarıyız. Bu birlikteliklerimiz daha da zenginleştireceğiz. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bugüne kadar 'ben' hiç demedim 'biz' dedim. Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığım açıklandıktan sonra bütün ilçelerimizi gezdim. Projelerimiz olacak dedik. Tüm ilçelerimizin isteklerini yapmaya gayret göstereceğiz" dedi.
Konya Milletvekili Ahmet Sorgun ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisini görevlendirdiğini kaydederek, "Biliyorum, aday adaylarımız heyecanlı. 'Şu konuşmalar bitse de açıklansa' diyorlar. Kayseri'de gönülle konuşulur. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan beni adayları açıklamak için görevlendirdi. Seçimin vadesi ile senedin vadesi çabuk gelir. Biz siyasiler, bütün seçimleri çok önemseriz. Bu seçim ihtilafa karşı ittifakın seçimidir" diye konuştu.
Yapılan konuşmanın ardından aralarında 4 MHP'li belediye başkan adayının da bulunduğu toplam 16 ilçe adayı açıklandı.
AK Parti'nin adayları şöyle: Akkışla- Ayhan Arslan, Bünyan- Özkan Altun, Develi- Mehmet Cabbar, Felahiye- Vural Coşkun, Hacılar- Bilal Özdoğan, İncesu- Zekeriya Karayol, Kocasinan- Ahmet Çolakbayrakdar, Melikgazi- Mustafa Palancıoğlu, Talas- Mustafa Yalçın, Tomarza- Davut Şahin, Yahyalı- Esat Öztürk, Yeşilhisar- Halit Taşyapan.
MHP'nin adayları ise şu şekilde: Özvatan-Halit Demir, Pınarbaşı- Memduh Uzunluoğlu, Sarıoğlan- Bakir Ayyıldırım, Sarız- Baki Bayrak.

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AK Parti Kayseri'de ilçe belediye başkan adaylarını açıkladıAK Parti Kayseri'de ilçe belediye başkan adaylarını açıkladıAK Parti Kayseri'de ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı

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