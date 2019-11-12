AK Parti Kdz. Ereğli İlçe binasında yangın paniği yaşandı

AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanlığı’nın bulunduğu binada çıkan yangın paniği yaşandı.

AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Teşkilatı’nın bulunduğu binanın çatı katından yükselen dumanları fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen Kdz. Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yaptıkları kontrollerde çatı bölümünde kâğıt yakıldığını tespit etti. Yanan kâğıtların söndürülmesinin ardından itfaiye ekipleri AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Fatih Çakır’a da bilgi verdi. AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Fatih Çakır sıkıntılı bir durumun olmadığını belirterek, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

