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AK Parti, Kemalpaşa'da tüm oyların sayılmasını istedi

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.04.2019 12:05 | Son Güncelleme

İZMİR'de AK Parti Kemalpaşa İlçe Teşkilatı, usulsüz oy kullanıldığı iddiasıyla tüm oyların sayılması için Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) başvurdu.

AK Parti, Kemalpaşa'da tüm oyların sayılmasını istedi

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de AK Parti Kemalpaşa İlçe Teşkilatı, usulsüz oy kullanıldığı iddiasıyla tüm oyların sayılması için Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) başvurdu. Resmi olmayan sonuçlara göre belediye başkanı seçilen CHP'li Rıdvan Karakayalı, olup bitene bir anlam veremediğini söyledi.
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde AK Partili Arif Uğurlu ile CHP'li Rıdvan Karakayalı'nın yarıştığı seçimlerde, CHP'ye yüzde 45.71, AK Parti'ye ise yüzde 44.56 oranında oy çıktı. Resmi olmayan sonuçlara göre CHP'li Rıdvan Karakayalı, belediye başkanı seçildi. Ancak AK Parti İlçe Teşkilatı, usulsüz oy kullanıldığı iddiasıyla önce İlçe Seçim Kurulu'na, ardından ise İl Seçim Kurulu'na başvuruda bulundu. Ancak AK Parti'nin itirazları reddedildi. Ardından YSK'ya başvuruda bulunan AK Parti, usulsüz oy kullandıldığı iddiasıyla Kemalpaşa'da oyların yeniden sayılmasını istedi. Mazbatasını alamadığını söyleyen CHP'li Rıdvan Karakayalı ise yapılan itirazlara rağmen sonucun değişmediğini belirtti. Karakayalı, "İlçe başkanı, talimat bekliyor. Üzülüyor insan. Zaman kaybı, iş kaybı, iş gücü kaybı söz konusu. Madem bitti neden uzatıyorlar. Hiçbir anlam veremiyorum" dedi. YSK, AK Parti'nin itirazını değerlendirdikten sonra, ilçedeki durum netleşecek.

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AK Parti, Kemalpaşa'da tüm oyların sayılmasını istedi

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