HABER

"AK Parti kendi içindeki FETÖ'cüleri temizledi"

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.03.2019 16:05 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal: - "2013'ten sonra AK Parti, kendi içindeki FETÖ'cüleri temizledi. 17-25 Aralık'tan sonra AK Parti kendi içindeki Hakan Şükür'ü, Hasan Hami Yıldırım'ı tek tek hepsini temizledi" - "Biz ancak bugünden 2023, 2053 şehirlerini planlayabiliriz. O gün geldiğinde eğer şehirlerimiz onların ihtiyaçlarına göre planlanmamışsa, artık geç kalınmış demektir"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "2013'ten sonra AK Parti, kendi içindeki FETÖ'cüleri temizledi. 17-25 Aralık'tan sonra AK Parti kendi içindeki Hakan Şükür'ü, Hasan Hami Yıldırım'ı tek tek hepsini temizledi." dedi.

Ünal, AK Parti Muratpaşa Belediye Başkan Adayı Gökçen Özdoğan Enç ile esnaf ziyaretinde bulundu.

Fener Mahallesi Tekelioğlu Caddesi'nde Enç ile kadınlara, saksıda çuha çiçeği dağıtan Ünal, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

CHP'nin seçim standını da ziyaret eden Ünal, stant görevlisinin, "İçinizdeki FETÖ'cüleri temizleyin" demesi üzerine, FETÖ'nün siyasi ayağının neye dayandığını tartışmak gerektiğini belirtti.

Mahir Ünal, "2013'ten sonra AK Parti, kendi içindeki FETÖ'cüleri temizledi. 17-25 Aralık'tan sonra AK Parti kendi içindeki Hakan Şükür'ü, Hasan Hami Yıldırım'ı tek tek hepsini temizledi. Diğer siyasi partiler de bunu yapmalıdır." diye konuştu.

Gökçen Özdoğan Enç'in projeleri, hayalleri ve enerjisiyle Muratpaşa'ya kadın eli değmesi temennisinde bulunan Ünal, şunları söyledi:

"Bugün de kadınlarımızla buluştuk. Onlara Gökçen Hanım projelerini anlattı. İnşallah Muratpaşa'da Gökçen, Büyükşehirde Menderes Türel güzel bir çalışma yapacaklar. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sitemi'nin büyük desteğiyle inşallah biz şehirlerimizi 2023'e, 2053'e hazırlayacağız. Çünkü çocuklarımız şehirlerimizde yaşayacaklar. Biz ancak bugünden 2023, 2053 şehirlerini planlayabiliriz. O gün geldiğinde eğer şehirlerimiz onların ihtiyaçlarına göre planlanmamışsa, artık geç kalınmış demektir. Biz AK Parti olarak, bugünden çocuklarımızın yaşayacağı şehirlerin ve şehirlerimizde yaşayan canlıların düşünüldüğü çevreci bir şehircilik anlayışıyla 2023'e 2053'e devam edeceğiz."

Muratpaşa'da Gökçen Özdoğan Enç'e ilginin yoğun olduğunu vurgulayan Ünal, 31 Mart'tan sonra güzel şeylerin olacağını kaydetti.

İçinden ses geliyordu! O mezarı kazınca gözlerine inanamadılar İçinden ses geliyordu! O mezarı kazınca gözlerine inanamadılar
DP adayı Orhan Alper’e sevgi gösterisiDP adayı Orhan Alper’e sevgi gösterisi
Bakan Koca: Şiddete uğrayan sağlık çalışanının ifadesi hastanede alınacakBakan Koca: Şiddete uğrayan sağlık çalışanının ifadesi hastanede alınacak
Anahtar Kelimeler:
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal CHP çiçek Kadınlar günü

En Çok Okunan Haberler

Yeni askerlik sistemi! Bakan Hulusi Akar açıkladı

Yeni askerlik sistemi! Bakan Hulusi Akar açıkladı

Son dakika: FETÖ'nün mahrem imamlarına operasyon!

Son dakika: FETÖ'nün mahrem imamlarına operasyon!

Yıldız isim Milli Takım'ı bıraktığını açıkladı

Yıldız isim Milli Takım'ı bıraktığını açıkladı

Kadın seyircisi kazan kaldırdı! Bir daha böyle görmek istemiyor

Kadın seyircisi kazan kaldırdı! Bir daha böyle görmek istemiyor

'2 anket yaptırdım, bunda da önde çıktım'

'2 anket yaptırdım, bunda da önde çıktım'

Yeni askerlik sisteminde bedelli askerlik ücreti belli oldu

Yeni askerlik sisteminde bedelli askerlik ücreti belli oldu

İlginizi Çekebilir

Şimdi evini yenileme zamanı

Şimdi evini yenileme zamanı

Mahir Ünal: Dolar 5 liranın altına da düşecek

Mahir Ünal: Dolar 5 liranın altına da düşecek

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Canlı yayında sert sözler: O bilmeyecek de kim bilecek?

Canlı yayında sert sözler: O bilmeyecek de kim bilecek?

Korumasının getirdiğini görünce mitinge ara verdi!

Korumasının getirdiğini görünce mitinge ara verdi!

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik görüşme

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den ABD'ye sert tepki

Bahçeli'den ABD'ye sert tepki!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meral Akşener hakkında suç duyurusunda bulundu

Erdoğan'dan Akşener hakkında suç duyurusu

Erdoğan'dan flaş açıklama: Avukatlarımı da görevlendirdim

Erdoğan'dan flaş açıklama: Avukatlarımı da görevlendirdim

Süleyman Soylu’dan muhalefetin iddialarına cevap

Soylu'dan sert açıklama! "Sokağa çıkamazdık"

Fuat Oktay'dan Fırat'ın doğusuna operasyon sinyali: Hazırız

Fuat Oktay'dan Fırat'ın doğusuna operasyon sinyali: Hazırız

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.