Mahir Ünal, "2013'ten sonra AK Parti, kendi içindeki FETÖ'cüleri temizledi. 17-25 Aralık'tan sonra AK Parti kendi içindeki Hakan Şükür'ü, Hasan Hami Yıldırım'ı tek tek hepsini temizledi. Diğer siyasi partiler de bunu yapmalıdır." diye konuştu.

"Bugün de kadınlarımızla buluştuk. Onlara Gökçen Hanım projelerini anlattı. İnşallah Muratpaşa'da Gökçen, Büyükşehirde Menderes Türel güzel bir çalışma yapacaklar. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sitemi'nin büyük desteğiyle inşallah biz şehirlerimizi 2023'e, 2053'e hazırlayacağız. Çünkü çocuklarımız şehirlerimizde yaşayacaklar. Biz ancak bugünden 2023, 2053 şehirlerini planlayabiliriz. O gün geldiğinde eğer şehirlerimiz onların ihtiyaçlarına göre planlanmamışsa, artık geç kalınmış demektir. Biz AK Parti olarak, bugünden çocuklarımızın yaşayacağı şehirlerin ve şehirlerimizde yaşayan canlıların düşünüldüğü çevreci bir şehircilik anlayışıyla 2023'e 2053'e devam edeceğiz."

Muratpaşa'da Gökçen Özdoğan Enç'e ilginin yoğun olduğunu vurgulayan Ünal, 31 Mart'tan sonra güzel şeylerin olacağını kaydetti.

