AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, Türkiye’nin yerli ve milli silahlarının üretildiği Makine Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE) hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a bir rapor sunulduğunu belirterek, “Sağda solda Makine Kimya ile ilgili bilgi kirliliği var. Kesinlikle Makine Kimya satılmayacaktır, özelleştirilmeyecektir. Makine Kimya üzerinden siyaset meclisine soyunmak, siyaset üretmek Makine Kimyamıza ve Kırıkkale’mize zarar verir.” dedi.

Makine Kimya Endüstrisi Kurumunun (MKE) savunma sanayi sisteminde önemli bir kurum olduğunun altını çizen Can, "Türkiye’mizin, Kırıkkale’mizin, memleketimizin göz bebeği ve savunma sanayi sisteminde önemli bir kurum. Kırıkkale’yi kuran bir kurum da desek yanlış olmaz. Yeni bir yasa ile Makine Kimya inşallah hareket alanı geniş, hazineye bağlı bir şirket olarak atılımını, altyapısını, modernizasyonunu tamamlayacak. Sağda solda Makine Kimya ile ilgili bilgi kirliliği var. Kesinlikle Makine Kimya satılmayacaktır, özelleştirilmeyecektir. Makine Kimya üzerinden siyaset meclisine soyunmak, siyaset üretmek Makine Kimyamıza ve Kırıkkale’mize zarar verir. Makine Kimya 1950’lerde anonim şirket olarak kurulduysa da bugünün şartlarına cevap verebilecek hukuki altyapıya kavuşması için gerekli çalışmalar başlatıldı." diye konuştu.