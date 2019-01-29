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AK Parti Kırkağaç İlçe Başkanı Kılınç ve yönetimi istifa etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.01.2019 23:18 | Son Güncelleme

Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde, yaklaşık bir yıl önce gerçekleştirilen kongrede AK Parti Kırkağaç İlçe Başkanlığına seçilen Erdoğan Kılınç ve yönetimi görevlerinden istifa etti.AK Parti Kırkağaç İlçe Başkanlığına seçilen Erdoğan Kılınç ve yönetimi dün AK Parti Manisa İl Başkanlığına giderek istifalarını sundu.

Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde, yaklaşık bir yıl önce gerçekleştirilen kongrede AK Parti Kırkağaç İlçe Başkanlığına seçilen Erdoğan Kılınç ve yönetimi görevlerinden istifa etti.
AK Parti Kırkağaç İlçe Başkanlığına seçilen Erdoğan Kılınç ve yönetimi dün AK Parti Manisa İl Başkanlığına giderek istifalarını sundu. Kılınç ve yönetiminin istifaları il yönetimi tarafından kabul edildi. Kılınç, AK Partili üyelere attığı telefon mesajıyla veda etti.
Ayrıca yazılı bir açıklama yayınlayan Kılınç, “Bugün itibariyle yürütmekte olduğum Kırkağaç AK Parti İlçe Başkanlığı görevimden istifa etmiş bulunmaktayım. Sevdamız ve davamız olan partime karşı en küçük bir kırgınlığım yoktur. Dün olduğu gibi bundan sonrada Reisimizin emrinde bir nefer olarak çalışmayı inancımın bir gereği olarak görmekteyim. Kırkağaçlı hemşehrilerime görev yaptığımız süre içerisinde şahsıma ve teşkilatımıza gösterdikleri teveccühten dolayı teşekkürü bir borç biliyor sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Kararımızın ilçemize hayırlar getirmesini Yüce Allah’tan temenni ederim" ifadelerini kullandı.

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