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AK Parti, Kızılcahamam'da kampa giriyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.04.2019 14:01 | Son Güncelleme

AK Parti'nin 28'inci İstişare ve Değerlendirme Toplantısı, hafta sonu Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde yapılacak.

Besti KARALAR/ANKARA, (DHA) - AK Parti'nin 28'inci İstişare ve Değerlendirme Toplantısı, hafta sonu Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde yapılacak. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki toplantıda, yerel seçim sonuçları değerlendirilecek.
Kızılcahamam'daki Eliz Otel'de, 26- 27- 28 Nisan'da gerçekleştirilecek toplantıya, Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) üyeleri, kadın ve gençlik kolları MYK üyeleri, il başkanları, il kadın ve gençlik kolları başkanları ile büyükşehir, il, ilçe ve belde belediye başkanları, büyükşehir belediye meclis başkan vekilleri, il genel meclis başkanları ve kabine üyeleri katılacak.
Toplantıda cumartesi günü Yerel Yönetimler Başkanlığı ile Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı; pazar günü ise Hazine ve Maliye Bakanlığı sunumları yapılacak.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cumartesi günü saat 10.15'te yapacağı açılış ve pazar günü saat 14.00'te yapacağı kapanış konuşmaları dışında toplantılar, basına kapalı gerçekleştirilecek.

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