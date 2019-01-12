KOCAELİ (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Toplam maliyeti 10,5 katrilyon lira olan Gebze, Sabiha Gökçen, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile İstanbul Yeni Havalimanı, Halkalı arasındaki yüksek hızlı tren projemizin, proje çalışmaları bitti, yakında inşasına başlıyoruz." dedi. Erdoğan, Şehit Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Kocaeli Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Kocaeli'nin ticari ve beşeri zenginlikleriyle Türkiye'nin lokomotif şehirlerinden biri olduğunu vurguladı. Onun için buradaki hizmetin farklılığının olduğunu dile getiren Erdoğan, "Sanayi, ticaret ve üretim şehrimiz Kocaeli'nde, kişi başına düşen milli gelir Türkiye ortalamasının üzerine çıkarak 18 bin dolara ulaştı, yani bugün Avrupa Birliği üyesi ülkelerin birçoğundan kişi başına düşen milli gelirde şu anda çok daha ileride. Bu rakamla Kocaeli, milli gelir sıralamasında Türkiye'de ikinci durumda." diye konuştu. Erdoğan, özel sektörün şehre yaptığı yatırımlar kamu yatırımlarıyla birleştiğinde ortaya devasa bir tablo çıktığını kaydederek, şunları söyledi:

"Öyleyse bunun kıymetini bileceğiz. Hükümetlerimiz döneminde Kocaeli'ne yaptığımız yatırımlar 27 katrilyon lira. Bu, her şehre nasip olmadı. Eğitimde 10 bin 670 yeni derslik inşa ettik. Kocaeli Üniversitesini yeni yatırımlarla büyüttük. Bugün yerel ve uluslararası öğrencileriyle Kocaeli Üniversitemiz, ülkemizin önde gelen eğitim-öğretim kurumlarından biridir. İkinci üniversitemiz olarak Gebze Teknik Üniversitesini faaliyete geçirdik. Yüksek öğrenim öğrencilerimiz için 14 bin 191 yatak kapasiteli yurt binalarını şehrimize kazandırdık. Birkaç yıla kadar bunlara, 2 bin 550 kişi kapasiteli yeni yurt binaları daha ekliyoruz. Kocaeli'nde 33 bin seyirci kapasiteli stadyum, Gebze'ye, Darıca'ya, Gölcük'e gençlik merkezleri, spor salonları, yüzme havuzları inşa ettik. Niye? Biz Kocaeli'ne aşığız. Toplam 80 adet sağlık tesisi yaptık. Bunlarla kalmadık, bin 180 yataklı Kocaeli Şehir Hastanemizin, 400 yataklı Gebze Fatih Devlet Hastanesinin ve 250 yataklı Gölcük Devlet Hastanesinin inşaları sürüyor. Kocaeli'nde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza, şehit yakınlarımıza, gazilerimize, engellilerimize, yaşlılarımıza 1,5 milyar lira tutarında destek sağladık. TOKİ vasıtasıyla Kocaeli'nde 19 bin 352 konut projesini hayata geçirdik. Durmadık çalıştık, çalışıyoruz, çalışacağız. Şehrimizin 119 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 272 kilometreye çıkardık. Birileri laf üretir, biz iş üretiriz, iş."

- "Kocaeli'ni büyütmeye, zenginleştirmeye devam edeceğiz" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul-İzmir Otoyolu'nun en önemli ayağının Kocaeli'nden geçtiğini hatırlatarak, şu bilgileri paylaştı: "Osmangazi Köprüsü'nü Kocaeli'yle birlikte ülkemize kazandırdık. İstanbul-İzmir Otoyolu'nun biten kesimlerini etap etap trafiğe açtık, açıyoruz. Allah nasip ederse inşallah bu yıl sonuna kadar da bu proje bitmiş olacak, hedefimiz bu. Böylece İstanbul'dan İzmir'e olan mesafeyi 3,5 saate düşürdük. Çok önemli bir proje, dev bir proje. Aynı şekilde Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kurtköy-Akyazı kesiminin Kocaeli sınırları içerisindeki 11,2 kilometrelik bölümünü trafiğe açtık. İnşallah bu otoyolunun tamamını 2020 yılında tamamlıyoruz. İzmit-Kandıra Yolu projemizin köprüleri inşa ediliyor. Kalan kısmını da önümüzdeki yıl tamamlıyoruz. Kocaeli'ni İstanbul, Sakarya, Bilecik, Eskişehir, Ankara ve oradan da Konya ile yüksek hızlı tren hattıyla bağladık. Biz yaparız, onlar konuşur. Aramızdaki fark bu. Yapımı devam eden hızlı tren projelerimiz tamamlandığında Kocaeli, Türkiye'nin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine birçok il merkeziyle bağlanmış olacak. Sanayinin, ekonominin can damarı illerimizden biri olan Kocaeli'ye yaptığımız Türkiye'nin en modern lojistik merkezlerinden biri olan Köseköy Lojistik Merkezinin birinci etabını tamamlayarak, işletmeye açtık. Bu lojistik merkezinin ikinci etabıyla ilgili çalışmalar devam ediyor. Gebze-Halkalı Banliyo Hatları'nı iyileştirmek ve modernize etmek için yaptığımız çalışmalar da bitmek üzere. Projenin tamamını yıl sonuna kadar tamamlıyoruz. Toplam maliyeti 10,5 katrilyon lira olan Gebze, Sabiha Gökçen, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile İstanbul Yeni Havalimanı, Halkalı arasındaki yüksek hızlı tren projemizin, proje çalışmaları bitti, yakında inşasına başlıyoruz."

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Çiftçi yandı, çiftçiye en ufak bir şey verilmiyor. Çiftçi aç, sefil. Ellerinden arazileri alındı." dediğini aktaran Erdoğan, "Bay Kemal, bak sana resmi bir rakam açıklayayım. Biz sadece Kocaelili çiftçilerimize ne ödedik biliyor musun? 348 milyon lira tutarında tarımsal destek verdik. 'Vereceğiz' demiyorum, verdik. Görüldüğü gibi her alanda Kocaeli'ni tarihi hizmetlerle de buluşturduk. Önümüzdeki dönem özel sektörümüz bir yandan, bakanlıklarımız bir yandan, belediyelerimiz diğer yandan Kocaeli'ni büyütmeye, zenginleştirmeye devam edeceğiz." dedi. - "Lokomotif nereye giderse vagon da oraya gider" Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Geçenlerde ana muhalefetin başındaki bir zat, sözcüleri, diyor ki 'AK Parti döneminde enflasyon zirve yaptı.' Bu adam üstelik de maliyeci, oralardan gelmiş. Nedense bunların maliyecileri bir garip. Ben, CHP'nin geçmişi olan SHP, DSP filan onların koalisyon hükümetlerinde bulunduğu dönemler de dahil olmak üzere 14 yılın enflasyonda ortalamasını vereyim, yıl yıl söylemeyeyim. 14 yıllık ortalama ne biliyor musunuz? 70,3 enflasyon. Hele hele bunların bir tanesi var ki tavan yapan yıl, o da 1994, 120,3 DYP-SHP. Ne diyorlar biliyor musunuz? 'O CHP değil, SHP.' Biz kargayı sesinden tanırız. Adam, SHP'yi şimdi inkar ediyor. Gelelim bizim döneme, 16 yıl bizim iktidarımız. 16 yıllık iktidarımızda enflasyon ortalaması 9,5. Yahu 70 nere, 9,5 nere? Böyle yalan olur mu ya? Ama alışmışlar. Başlarındaki ne ki... Her zaman şöyle bir laf var, 'Lokomotif nereye giderse vagon da oraya gider.' Bu böyledir." diye konuştu. (Sürecek)

AK Parti Kocaeli Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Toplantısı

- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan: (2) - "Toplam maliyeti 10,5 katrilyon lira olan Gebze, Sabiha Gökçen, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile İstanbul Yeni Havalimanı, Halkalı arasındaki yüksek hızlı tren projemizin, proje çalışmala

AK Parti Kocaeli Aday Tanıtım Toplantısı

AK Parti Kocaeli Aday Tanıtım Toplantısı

AK Parti Kocaeli Aday Tanıtım Toplantısı

AK Parti Kocaeli Aday Tanıtım Toplantısı

AK Parti Kocaeli Aday Tanıtım Toplantısı

AK Parti Kocaeli Aday Tanıtım Toplantısı

AK Parti Kocaeli Aday Tanıtım Toplantısı

AK Parti Kocaeli Aday Tanıtım Toplantısı

AK Parti Kocaeli Aday Tanıtım Toplantısı

AK Parti Kocaeli Aday Tanıtım Toplantısı

AK Parti Kocaeli Aday Tanıtım Toplantısı

AK Parti Kocaeli Aday Tanıtım Toplantısı

AK Parti Kocaeli Aday Tanıtım Toplantısı

AK Parti Kocaeli Aday Tanıtım Toplantısı

AK Parti Kocaeli Aday Tanıtım Toplantısı

AK Parti Kocaeli Aday Tanıtım Toplantısı

AK Parti Kocaeli Aday Tanıtım Toplantısı

AK Parti Kocaeli Aday Tanıtım Toplantısı

AK Parti Kocaeli Aday Tanıtım Toplantısı

AK Parti Kocaeli Aday Tanıtım Toplantısı

AK Parti Kocaeli Aday Tanıtım Toplantısı

AK Parti Kocaeli Aday Tanıtım Toplantısı

AK Parti Kocaeli Aday Tanıtım Toplantısı

AK Parti Kocaeli Aday Tanıtım Toplantısı

AK Parti Kocaeli Aday Tanıtım Toplantısı

AK Parti Kocaeli Aday Tanıtım Toplantısı

AK Parti Kocaeli Aday Tanıtım Toplantısı

AK Parti Kocaeli Aday Tanıtım Toplantısı

AK Parti Kocaeli Aday Tanıtım Toplantısı

AK Parti Kocaeli Aday Tanıtım Toplantısı

AK Parti Kocaeli Aday Tanıtım Toplantısı

AK Parti Kocaeli Aday Tanıtım Toplantısı

AK Parti Kocaeli Aday Tanıtım Toplantısı

AK Parti Kocaeli Aday Tanıtım Toplantısı

AK Parti Kocaeli Aday Tanıtım Toplantısı

AK Parti Kocaeli Aday Tanıtım Toplantısı

AK Parti Kocaeli Aday Tanıtım Toplantısı

AK Parti Kocaeli Aday Tanıtım Toplantısı