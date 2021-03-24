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  4. AK Parti kongresinde sosyal mesafe kuralına uyulmaması Emine Erdoğan'ı kızdırdı!

AK Parti kongresinde sosyal mesafe kuralına uyulmaması Emine Erdoğan'ı kızdırdı!

24.03.2021 16:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti kongresinde yaptığı konuşmanın ardından oy kullanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında bulunan eşi Emine Erdoğan, sosyal mesafe kurallarına dikkat edilmemesine kızarak tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yakınındakilerden mesafe kuralına uygun hareket etmelerini isteyen Emine Erdoğan, korumalara da konu ile ilgili sık sık uyarıda bulundu.

Partisinin 7. Olağan Kongresi'ndeki konuşmasında gündemdeki konulara değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, oy verme işleminin başlamasının ardından eşi Emine Erdoğan'la birlikte salondaki kalabalığın arasından geçerek sandık başına gitti.

MESAFE KURALI DİKKATE ALINMAYINCA SİNİRLENDİ

Bu esnada salondaki partililer Cumhurbaşkanı'nı görmek için sosyal mesafe kuralını hiçe sayarak Erdoğan çiftinin çevresine doğru hareket etti. Ellerindeki telefonlarla fotoğraf çekmeye çalışan kalabalık arasında sandık başına yürüyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi, kısa bir süre içinde oylarını kullandı.

O anlarda sosyal mesafe kuralına uyulmaması Emine Erdoğan'ı sinirlendirdi. Emine Erdoğan'ın bu sırada çevrelerindeki korumalara bir şeyler demesi dikkatli gözlerden kaçmadı.

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Recep Tayyip Erdoğan

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