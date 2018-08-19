AK Parti Kongresinde Trump'ın ruhu dolaşıyordu!

Trump’ın Erdoğan’ı hedef aldığı bir dönemde yapılan kongrede partililerin pankart ve sloganlarla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında oldukları mesajını verdiklerini belirten Selvi, yazısında şu ifadeleri kullandı:
"ABD ya da Trump da demedi ama Erdoğan’ın mesajlarının hedefinde Trump vardı. Kongre salonunda ise Trump’ın ruhu dolaşıyordu. Erdoğan, Trump’a yönelik adrese teslim mesajlar verdi. “Biz soysuzlara zağarlık yapmak yerine meydan okuyoruz” dedi. “Birileri bizi ekonomiyle, yatırımla, kurla, dövizle, faizle, enflasyonla tehdit ediyor. Biz de diyoruz ki 'Oyununuzu gördük ve meydan okuyoruz' diye seslendi.
Erdoğan, “Zahirde bize stratejik ortak gibi gözüküp de attığı her adımla bizi stratejik hedef haline getirmeye çalışanlara teslim olmadık, olmayacağız” dedi. Cumhurbaşkanı, stratejik hedef tabirini ilk kez kullandı. Daha önce, stratejik ortaklığı ön plana çıkarırdı." [Yazının devamını okumak için TIKLAYINIZ]
Rus vekilden gündemi sarsacak ABD-Türkiye iddiası!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan görevden alma ve atama kararı!
Yargıtay'dan sosyal medya hakkında emsal niteliğinde karar!
ABD Başkanı Donald Trump'tan Suriye açıklaması: ABD yerine Suudi Arabistan ödeme yapacak!
Canan Karatay, Kurban Bayramı öncesi ezber bozdu: İstediğiniz kadar...
Tatilcilerin gözdesi oldu! Akın akın gidiyorlar: Otellerin doluluk oranı yüzde 100
Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin yeni MYK üyelerini belirledi
Sivas'ın kahraman şoförü yine iş başında
AK Parti'nin yeni MKYK'sı belli oldu
WhatsApp ücretli mi oluyor? Açıklama geldi
Sağlık Bakanlığı'ndan çok önemli 'ilaç fiyatı' açıklaması
WhatsApp vatandaşa değil, firmalara ücretli
Okuyucu Yorumları 0 yorum