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AK Parti Kongresinde Trump'ın ruhu dolaşıyordu!

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.08.2018 09:54 | Son Güncelleme

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü "Trump'ın ruhu dolaşıyordu" başlıklı yazısında, dün düzenlenen AK Parti Kongresine ilişkin notlarını paylaştı. AK Parti Kongresine değinen Selvi, kongrede Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Trump'a 'adrese teslim mesajlar' verdiğini yazdı.

AK Parti Kongresinde Trump'ın ruhu dolaşıyordu!

Trump’ın Erdoğan’ı hedef aldığı bir dönemde yapılan kongrede partililerin pankart ve sloganlarla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında oldukları mesajını verdiklerini belirten Selvi, yazısında şu ifadeleri kullandı:

"ABD ya da Trump da demedi ama Erdoğan’ın mesajlarının hedefinde Trump vardı. Kongre salonunda ise Trump’ın ruhu dolaşıyordu. Erdoğan, Trump’a yönelik adrese teslim mesajlar verdi. “Biz soysuzlara zağarlık yapmak yerine meydan okuyoruz” dedi. “Birileri bizi ekonomiyle, yatırımla, kurla, dövizle, faizle, enflasyonla tehdit ediyor. Biz de diyoruz ki 'Oyununuzu gördük ve meydan okuyoruz' diye seslendi.

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Erdoğan, “Zahirde bize stratejik ortak gibi gözüküp de attığı her adımla bizi stratejik hedef haline getirmeye çalışanlara teslim olmadık, olmayacağız” dedi. Cumhurbaşkanı, stratejik hedef tabirini ilk kez kullandı. Daha önce, stratejik ortaklığı ön plana çıkarırdı." [Yazının devamını okumak için TIKLAYINIZ]

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abdulkadir selvi Donald Trump ak parti Recep Tayyip Erdoğan ABD Türkiye

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