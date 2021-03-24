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AK Parti kongresindeki kalabalık sosyal medyada olay oldu! Melih Gökçek'ten eleştirilere yanıt geldi

24.03.2021 15:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da yapılan AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'ndeki kalabalık gündem oldu. Kongredeki görüntülerle ilgili koronavirüs kurallarının hiçe sayıldığı eleştirileri yapıldı. Eleştirilere yanıt ise Melih Gökçek'ten geldi. Gökçek, 'solandakilere test yapıldı' dedi.

AK Parti kongresindeki kalabalık sosyal medyada olay oldu! Melih Gökçek'ten eleştirilere yanıt geldi

AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi, Ankara Spor Salonu'nda yapılıyor. Kongreye 11 siyasi partiden temsilci katılırken, delegeler de salonu tamamen doldurdu. Kalabalık nedeniyle kamuoyunda ve sosyal medyada koronavirüs önlemlerine uyulmadığı eleştirileri yapıldı.

'SALONDA TEK BİR COVİD'Lİ YOK'

İddialara yanıt veren isim Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek oldu. Gökçek sosyal medya hesabından şunları yazdı:

"Böyle büyük bir salonda toplandığımız için bizi tenkit ediyorsunuz. Biz bütün delegelere dün genel merkez de Covid testi yaptırdık. Salona giren tek bir Covid'li delege yok"

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Öte yandan AK Parti'nin genel merkezindeki testlerin dün sağlık bakanlığı elemanları tarafından yapıldığı öğrenildi.

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HERKESE TEST YAPILDI MI?

Kongreye katılan delegelerin tamamı testten geçirilmiş olsa da tribünde yer alan AK Partililere bu testlerin yaptırılmadığı söyleniyor. Melih Gökçek açıklamasının altına gelen bu yöndeki eleştirileri yanıtsız bıraktı.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) sosyal medya Melih Gökçek AK Parti Adalet ve Kalkınma Partisi

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