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AK Parti kongresine katılan Bülent Arınç'tan sitem: Bir karede bile yer almadık

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2018 16:14 | Son Güncelleme

Bülent Arınç, AK Parti'nin 6. Olağan Büyük Kongresi'nde izletilen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyasi hayatını anlatan 16 dakikalık filmde yer almamasına sitem etti: "Recep Tayyip Erdoğan başbakan olarak ne kadar sorun yaşadıysa ben kat kat fazlasını yaşadım. Şu 16 dakikalık filmde benim 1 saniyelik bir karede yer almam gerekmez mi? Gerekir."

AK Parti kongresine katılan Bülent Arınç'tan sitem: Bir karede bile yer almadık

AK Parti 6. Olağan Kongresi'ne katılan partinin kurucu üyelerinden eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının ardından Habertürk ekranlarında kongre sürecini değerlendirdi.

Konuşmasında açıkça sitemini dile getiren Arınç, şunları söyledi:

"16 dakikalık sinevizyonda yola birlikte çıktıklarıyla bir kare bile göremedim. Onlardan biri benim. Buna üzülmedim mi? Üzüldüm. Ben kimim peki? Bu partiyi kuran üç kişiden biriyim. 70 kurucu vardır, bunların 53'ü milletvekilidir ama fotoğraflarda en çok bizim üçümüz (Gül, Erdoğan, Arınç) görünür. Üstelik o 53 milletvekilinin Meclis'teki grup başkanıyım ben. Genel başkanımız olmadığı için grup toplantılarında ben konuştum. Kurucular kurulu toplantısında bizim genel başkan adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır diyerek grup başkanlığını ben ilan ettim. Ondan sonra ilk Meclis başkanı benim. Recep Tayyip Erdoğan başbakan olarak ne kadar sorun yaşadıysa ben kat kat fazlasını yaşadım. Daha sonra başbakan yardımcığı yaptım. Şu 16 dakikalık filmde benim 1 saniyelik bir karede yer almam gerekmez mi? Gerekir. Bunun kabahatlisi haşa sayın Erdoğan değil. Ben onun vefasının şahidiyim. Bunu hangi ajans yaptıysa kabahat onda."

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