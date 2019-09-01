AK Parti Konya İl Başkanlığı Akşam Yemeği

KONYA (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu yolculukta makamlarını kaybedince nefislerine yenik düşenler çıktı. Biz, zaferin ve kaderin tek sahibinin Allah olduğuna inanarak yolumuza devam ettik, devam ediyoruz." dedi. Erdoğan, AK Parti Konya İl Başkanlığı tarafından Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen akşam yemeğine iştirak ederek katılımcılara hitap etti. "Kardeşlerim, biz CHP gibi esen rüzgara göre şekil alan, ilkesiz, tutarsız, ruhsuz bir parti olamayız." diyen Erdoğan, şöyle konuştu: "Biz, başka partiler gibi 'bana değmeyen yılan bin yaşasın' da diyemeyiz. Biz, milletin emanetini sırtında taşıyan bir partiyiz. Biz, dertliyiz, derdi olan, davası olan, prensipleri olan bir partiyiz. Biz, gece gündüz demeden Türkiye'nin meseleleriyle, Türk milletinin dertleriyle dertlenen bir partiyiz. Biz, Diyarbakırlı Hacire ananın derdiyle hemhal olan, Aylan bebek gibi Suriyeli masumların acısını yüreğinde hisseden bir kadroyuz. Bunun için PKK tarafından evlatları dağa kaçırılan Diyarbakırlı anaların feryadını duymazdan gelemeyiz. Suriyeli mazlumlara sırtımızı dönemeyiz. Biz, ilk kıblemiz Kudüs'ü, üstüne türküler yaktığımız Yemen'i, yüzyıllarca himayemiz altında bulunan Libya'yı kaderine terk edemeyiz. Biz, milli meselelerde dahi Rumlar'ın ağzıyla siyaset yapanlardan olamayız."

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Doğu Akdeniz'de Amerika var, İngiliz var, Fransız var, Katar var, sadece Türkiye yok." dediğini hatırlatan Erdoğan, "Hale bak, gözü var görmüyor. Devasa bizim orada Yavuz'umuzu görmüyor. Barbaros Hayrettin'i görmüyor. 4 tane gemi, 2'si sondaj, 2'si sismik araştırma gemisi. Hepsi orada ve devasa üzerlerinde ay yıldızlı bayrağımız var. Bunu da görmüyor." diye konuştu. Erdoğan, Batı'nın Türkiye'yi "gemilerinizi çekin" diye tehdit ettiğini dile getirerek, buna karşılık Türkiye'nin fırkateynlerini, uçaklarını, SİHA'larını, İHA'larını bölgeye göndererek, "Biz şu anda bize ayrılan bütün bu alanlarda araştırmalarımızı yapmaya devam edeceğiz." dediğini aktardı. - "Artvin barajlar şehri oldu" Doğu Akdeniz'de tüm Kıbrıs'ın haklarının olduğunun altını çizen Erdoğan, "Bizim de haklarımız var, güneyin de var ama biz, Türkiye olarak garantör bir ülkeyiz orada bulunma hakkına sahibiz. Aynı şekilde Yunanistan garantör ülke, aynı şekilde İngilizler, aynı şekilde Avrupa Birliği... Ama kimse bize 'Niye oradasınız' deme hakkına sahip değildir. İşte oradayız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, her bir şehrin, her bir vatandaşın derdinin kendi dertleri olduğunu vurgulayarak, geçen hafta Arvin'de olduğunu, burada dünyanın üçüncü büyük, Türkiye'nin bir numaralı barajı olan Yusufeli Barajı'nın yapıldığını hatırlattı. Bu barajın gelecek yıl su tutmaya başlayacağını, bir yıl içinde de su kapasitesinin tamamen dolacağını belirten Erdoğan, Artvin'de 7 baraj yaptılarını, şu anda kentin bir barajlar şehri olduğunu söyledi. Erdoğan, Türkiye'nin değişik yerlerinde aynı şekilde bunları yapmaya devam ettiklerini dile getirerek, bunları, Türkiye hidroelektrik santrallerle, kullanma suyuyla, içme suyuyla sıkıntı yaşamasın diye yaptıklarını ifade etti. - "Başörtüsü sorunu var mı" Konya'da da Konya Ovası Projesi'nin (KOP) aynı kararlılıkla devam ettiğini anlatan Erdoğan, Konya'ya su sıkıntısı yaşatmayacaklarının atını çizdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya Ovası'nın su sıkıntısı yaşamaması durumunda Türkiye'nin tarımda hedeflediği başarıyı elde edebileceğine işaret etti. "Dünyanın en ücra köşesinde bile olsa her bir kardeşimizin sorunu bizim sorunumuz, sıkıntısı bizim sıkıntımızdır. Milletimizin her derdine deva bulana kadar durmayacak, çalışacak, gayret edeceğiz." diyen Erdoğan, şöyle konuştu:

"Çünkü bizim nazarımızda siyaset millete ve ülkeye hizmet yarışıdır, fitne, fesat yarışı değildir. AK Parti'nin tasavvurunda siyaset milletin değerlerini ayakta tutmak, bu değerleri daha güçlü bir şekilde geleceğe taşımak için yapılır. Biz, siyaseti ikbal kapısı olarak değil, milletin hassasiyetlerini, milletin hayallerini gerçeğe dönüştürme vasıtası olarak görüyoruz. Biz, siyaseti kendi geleceğimiz için değil, ülkemizin istikbali, aydınlık yarınları için yapıyoruz. 14 Ağustos 2001 tarihinde işte bu hassasiyetlerle yola çıktık. 18 yıl önce milletimize daha özgür, daha huzurlu, daha müreffeh bir Türkiye'yi inşa etme sözü verdik. Hamdolsun 18 senede de vaatlerimizi tek tek gerçeğe dönüştürdük. Başörtüsü sorunu var mıydı? Vardı. Kızlarımız üniversitelere sokuluyor muydu? Sokulmuyordu ama sabrettik. Sabreden derviş muradına ermiş. Şu anda artık üniversitelerde başörtüsü sorunu var mı? Yok. Devlette var mı? Yok." - "Zaferden değil, seferden sorumluyuz" Askeriyede, poliste artık başörtülü olarak kızların görev alabildiğine işaret eden Erdoğan, "Nereden, nereye. İşte bu özgürlük mücadelesini AK Parti kadroları akıllı yöntemlerle elhamdülillah çözdü. Daha iyi olacak. İnşallah bunu çok daha başarılı bir noktaya taşıyacağız." dedi.

Erdoğan, 18 yıl boyunca değerlerden, ilkelerden taviz vermediklerini, millete ve memlekete hizmet aşkının zayıflamasına müsade etmediklerini vurgulayarak, birçok kez sınandıklarını, tehdit edildiklerini, partilerinin kapatılmakla karşı karşıya kaldığını, içeriden ve dışarıdan saldırılara maruz kaldılarını ancak "Dicle'nin, Fırat'ın doğusunda kuzuları çakallara yedirmediklerini" söyledi. "Kardeşlerim unutmayın, biz zaferden değil, seferden sorumluyuz." diyerek davalarını bugünlere kadar getirdiklerini ifade eden Erdoğan, şunları söyledi: "Elbette 18 yıllık bu uzun, ince ve meşakkatli yolculukta nefesi yetmeyenler, nefesi kesilenler çıktı. Bu yolculukta hırslarının ve kibirlerinin kurbanı olanlar çıktı. Bu yolculukta böbürlenenler, gururlananlar, başarıyı kendinden menkul görenler oldu, dava adamı olmanın gerektirdiği sabrı ve adanmışlığı gösteremeyenler, sahada çalışmak varken bir kenara çekilip fildişi kulelerinde ahkam kesenler oldu. Bu yolculukta makamlarını kaybedince nefislerine yenik düşenler çıktı. Biz, zaferin ve kaderin tek sahibinin Allah olduğuna inanarak yolumuza sizlerle beraber devam ettik, devam ediyoruz."

- "Sadece rükuda ve secdede eğiliriz" Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün havalimanından meydana kadar yol boyunca binlerce Konyalının kendisini karşıladığını ifade ederek, "Allah'ın izniyle bundan sonra da bu birliğimiz, bu beraberliğimiz, bu dayanışmamız gurura mahkum olmadan, hırsımızı başımızın üstüne çıkarmadan, onu ayaklarımızın altına alarak, nefsimizi ayaklarımızın altına alarak hep milletin huzurunda el pençe divan durmaya devam edeceğiz." diye konuştu. Sadece rükuda ve secdede eğileceklerini, bunun dışında kimsenin huzurunda eğilmeyeceklerini vurgulayan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu kutlu çatının altında Rabb'imizin 'öldürmekten beterdir' buyurduğu fitne ateşinin yakılmasına kesinlikle rıza göstermeyeceğiz. Okçular Tepesi'ni boş bırakmayacak, sorumluluğumuzun ve taşıdığımız ağır yükün bilinciyle mücadelemizi sürdüreceğiz. Bizim için esas olan Allah'ın rızasıdır, milletin rızası ve hayır duasıdır. Bizim için esas olan milletimizin ne dediği, bizden neyi beklediğidir. Aziz milletimizin bize yaptığı her dua, şahsım ve dava arkadaşlarım için son nefesimize kadar gururla taşıyacağımız birer şeref beratıdır."

- "Üye kazanma çalışmalarını sürdürmeliyiz" Partisinin 7. Olağan Büyük Kongre sürecinin 7 Ekim'de başlayacağını anımsatan Erdoğan, önce delege seçmen listelerini oluşturacaklarını, ardından da belde, ilçe, il kongreleriyle yola devam edeceklerini söyledi. Erdoğan, 31 Mart seçimlerinde sandıktan çıkan tablonun bu süreçte en önemli referans kaynakları olacağını bildirerek, "Milletimiz bize hem 24 Haziran 2018'de hem de 31 Mart'ta gerçekten önemli mesajlar vermiştir. Şahsım başta olmak üzere hiçbirimizin bu mesajlara kulaklarını tıkama hakkı yoktur. Bizler ilçelerimizde, beldelerimizde, illerimizde, oraların Ömer'lerini bulacak ve onlarla beraber yola devam edeceğiz, kanaat önderlerini bulacak ve onlarla yola devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu. Vatandaşların AK Parti'nin önünde bir sonraki seçimlere kadar açtığı fırsat penceresini çok iyi değerlendirmeleri gerektiğini ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti: "Kongre süreci bir taraftan tazelenmeye diğer taraftan da kenetlenmeye, kardeşlerimizi ve kardeşliğimizi perçinlemeye, inşallah kadrolarımızı yeni yol arkadaşlarıyla güçlendirmeye vesile olmalıdır. Teşkilatlarımızın tüm kademelerinde, üyelerimize yönelik yeni bir birleşme, bütünleşme, kucaklaşma iklimi oluşturamamız gerekiyor. Her bir üyemizi teker teker ziyaret ederek, halini hatırını, sevinci, derdini sormalı, kendisiyle irtibatımızı yeniden güçlendirmeliyiz.