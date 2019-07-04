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AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun:

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.07.2019 15:56 | Son Güncelleme

"(Sivas ve Başbağlar katliamları) Aradan 26 yıl geçmiş olmasına rağmen her iki katliamın da acısı hala yüreklerde ve taze. Her iki olayın da tam aydınlatılamayan, açıklığa kavuşturulamayan yönleri var"

AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, Sivas ve Başbağlar katliamlarına ilişkin, "Aradan 26 yıl geçmiş olmasına rağmen her iki katliamın da acısı hala yüreklerde ve taze. Her iki olayın da tam aydınlatılamayan, açıklığa kavuşturulamayan yönleri var." dedi.

Sorgun, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Sivas'ta 26 yıl önce Madımak Otel'de 33 kişinin katledildiğini, bu olaydan üç gün sonra da Erzincan Başbağlar'da 33 kişinin katledildiğini belirtti.

Başbağlar'da, bir akşam saatinde 28'i cami cemaati olmak üzere, içinde kadın ve çocukların da bulunduğu 33 canın, köyü basan teröristlerce katledildiğini anımsatan Sorgun, "Aradan 26 yıl geçmiş olmasına rağmen her iki katliamın da acısı hala yüreklerde ve taze. Her iki olayın da tam aydınlatılamayan, açıklığa kavuşturulamayan yönleri var." diye konuştu.

Sorgun, 1980 öncesinde Çorum'da, Maraş'ta tezgahlanan Alevi-Sünni tezgahının, birilerine göre tam hedefine ulaşamadığını, bunun devamı olarak Sivas ve Başbağlar üzerinden bu kirliği oyunun yine oynanmak istendiğini ifade etti.

AK Parti'li Sorgun, şunları kaydetti:

"12 Eylül öncesinde sağ-sol çatışması tezgahlarıyla ülkemizi yoranlar ve arkasından Alevi-Sünni, sağcı-solcu tezgahıyla bizi yoranlar, kendi emperyal emellerine doğru yol almışlardı. Bugün de Suriyeliler provokasyonu ile Türk, Kürt, Arap etnisiteleri üzerinden ülkemizi içeriye hapsederek hemen dibimizde kukla terör devletçikleri kurma ve Doğu Akdeniz'in petrol ve doğal gazını paylaşma peşindeler.

Önce 82 milyon bir ve beraber olarak, arkasından da mezhebi, meşrebi, ırkı, dini, dili ne olursa olsun bölge halkları olarak, bölgenin imkanlarını, kaynaklarını adilane bir şekilde paylaşmalıyız. Küresel emperyalizmin sömürüsüne bırakmamalıyız."

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Anahtar Kelimeler:
AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun Başbağlar Sivas Olayları

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