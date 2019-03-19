HABER

AK Parti Küçükçekmece Başkan Adayı Karadeniz: Biz de vatanımız için bedel ödemeye hazırız

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2019 12:29 | Son Güncelleme

KÜÇÜKÇEKMECE Belediye Başkanı ve AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Temel Karadeniz, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü kapsamında şehit ve gazi aileleriyle buluştu.

İSTANBUL, (DHA) - KÜÇÜKÇEKMECE Belediye Başkanı ve AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Temel Karadeniz, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü kapsamında şehit ve gazi aileleriyle buluştu. Karadeniz, ?Bir vatana, bir bayrağa sahip olmak kolay olmuyor. Herkes bilsin ki vakti zamanı geldiğinde biz de vatanımız için bedel ödemeye hazırız? dedi.
Küçükçekmece Belediyesi Nikâh Sarayı?nda şehit ve gazi aileleri için verilen yemeğe katılan AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Temel Karadeniz, tüm aileler ile yakından ilgilendi. 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü sebebiyle yapılan organizasyon, İstiklal Marşı?nın okunmasıyla başlayıp, Kur?an Tilaveti ve protokol konuşmalarının ardından son buldu.
?DEVLETİMİZİN HER ZAMAN ŞEHİT AİLELERİ VE GAZİLERİMİZİN YANINDA?
Tüm şehit aileleri ve gazilerle selamlaştıktan sonra konuşmasını gerçekleştiren Temel Karadeniz, şunları söyledi:
?104?üncü yılını beraber kutladığımız Çanakkale Zaferi?nin seneyi devriyesinde şehitlerimizi, gazilerimizi rahmetle ve minnetle anıyoruz. Bize bu toprakları vatan kılan, bu bayrağı emanet bırakan, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu topraklar için can veren bütün şehitlerimizi ve gazilerimizi şükranla anıyoruz. Bir vatana, bir bayrağa sahip olmak kolay olmuyor. Herkes bilsin ki vakti zamanı geldiğinde biz de vatanımız için bedel ödemeye hazırız. Sizlerin bu vatan ve bayrak için nasıl acılar çektiğinizi biliyoruz. Belediye Başkanınız olarak ben her zaman devletimizin yanınızda olduğunu bilmenizi istiyorum. Böyle toplantılarda boğazım düğümleniyor, çok fazla konuşamıyorum. Belki de çok fazla konuşmamak gerek. Daha çok dua etmek gerek. Rabbim bizi cennetinde şehitlerle buluştursun, onların şefaatine nail etsin. Rabbim bize bir daha böyle acıları yaşatmasın, bu vatanın kıymetini bilmeyi nasip etsin.?

Dünyanın en zenginiyle aşk yaşıyor! Dünyanın en zenginiyle aşk yaşıyor!
Atatürk Havalimanı'nda Nijerya uyruklu yolcunun midesinden 1 kilogram kokain çıktıAtatürk Havalimanı'nda Nijerya uyruklu yolcunun midesinden 1 kilogram kokain çıktı
Kar ve tipi sürücülere zor anlar yaşattıKar ve tipi sürücülere zor anlar yaşattı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Nihat Zeybekci son anket sonuçlarını açıkladı!

Nihat Zeybekci son anket sonuçlarını açıkladı!

Verdiği pozlara kendisi bile şaşırdı! İnanılmaz değişim

Verdiği pozlara kendisi bile şaşırdı! İnanılmaz değişim

Bugüne kadar kimse içeri girmemişti! Müthiş keşif

Bugüne kadar kimse içeri girmemişti! Müthiş keşif

Erdoğan'dan Mansur Yavaş'a: Çok ciddi bedel ödeyecek

Erdoğan'dan Mansur Yavaş'a: Çok ciddi bedel ödeyecek

G.Saray maçının VAR konuşması ortaya çıktı!

G.Saray maçının VAR konuşması ortaya çıktı!

Tam 50 yıl sonra bir ilk gerçekleşecek!

Tam 50 yıl sonra bir ilk gerçekleşecek!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Cenaze törenine özel izinle katıldı! Yoğun güvenlik önlemi...

Cenaze törenine özel izinle katıldı! Yoğun güvenlik önlemi...

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Uzman çavuş, eşi ve çocuğu ölü bulunmuştu! Gerçek ortaya çıktı

Uzman çavuş, eşi ve çocuğu ölü bulunmuştu! Gerçek ortaya çıktı

Yeni Zelanda'daki saldırıdan kurtulan Türk bakın kim çıktı

Yeni Zelanda'daki saldırıdan kurtulan Türk bakın kim çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kar ve tipi sürücülere zor anlar yaşattı

Kar ve tipi sürücülere zor anlar yaşattı

Dövüştürülen horozlar korumaya alındı

Dövüştürülen horozlar korumaya alındı

Aksaray'da indirimli halı izdihamı!

Aksaray'da indirimli halı izdihamı!

Motosiklette rubik küpü çözen genç, gözaltına alındı: 'Fenomen olmak için yaptım.'

Motosiklette rubik küpü çözen genç: 'Fenomen olmak için yaptım.'

Son dakika: AİHM'den Selahattin Demirtaş kararı

Son dakika: AİHM'den Selahattin Demirtaş kararı

Herkes onu görmek için geliyor! Bir ilçe bunu konuşuyor

Herkes onu görmek için geliyor! Bir ilçe bunu konuşuyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.