- AK Parti Küçükçekmece'de seçim sonuçlarına itiraz etti

Alper KORKMAZ / İSTANBUL, (DHA) AK Parti Küçükçekmece'de yerel seçimin resmi olmayan sonuçları için İlçe Seçim Kurulu'na itirazda bulundu.

Küçükçekmece'de resmi olmayan seçim sonuçlarına göre CHP adayı Kemal Çebi %50.97, AK Parti adayı ise %45.22 oranında oy almıştı. Ak Partili bir heyet sonuçlarda usulsüzlük olduğu gerekçesiyle ilçe seçim kuruluna gelerek itirazda bulundu. Halkalı'da bulunan Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi içerisindeki İlçe Seçim Kurulu'na yapılan itiraz başvurusuna AK Parti Küçükçekmece İlçe Başkanı Mustafa Korkut'un yanı sıra AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Abdülkadir Kama, MHP İlçe Başkanı Seyfettin Tiryaki ve partililer katıldı. Heyet ellerindeki itiraz dosyalarını, İlçe Seçim Kurulu'na teslim etti. Heyet yapılan itirazın ardından basın açıklaması yaptı.

"YAKLAŞIK 500 SANDIKTA USULSÜZLÜK GÖRDÜK"

AK Parti Küçükçekmece İlçe Başkanı Mustafa Korkut, "Gerekçeli olarak yazdık. Şuan için bir sıkıntı yok. Şuan gerekçesiyle birlikte sandıkta kaydırma yapılanlar ve geçersiz kabul edilen oylarla ilgili çalışmamızı yaptık sunduk. İnşallah, sonunda hukuka uygun olur. Biz hukukun gereğinin yapılmasını istiyoruz. Biz itirazımızı yaptık yarın seçim kurulu değerlendirmeyi yapacak. Sonuna kadar takipçisi olacağız. 500-550 sandıkta usulsüzlükler var. Bazılarında 140 bazılarında 30 tane hiç yazılmamış var. Bin 581 sandığın yaklaşık 500 tanesinde ciddi usulsüzlükler gördük. Hem il, hem ilçe, hem de belediye meclis üyeliklerinde itirazlarımız oldu" diye konuştu.

AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım ise, "İlçe başkanlarımızla birlikte itirazlarımızı yaptık. Gerekli dokümanları teslim ettik. Büyükşehir'de bin 800 tane, belediye başkanlığında 2 bin 300, belediye meclis üyeliklerinde de yaklaşık bin 900 civarında yazılmayan bir oyumuz var. Gerekçelerimizi de koyarak detaylı bir çalışma yaptık. İnşallah sonuçlar hayırlara vesile olur" dedi.