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AK Parti kulisi çalkalanıyor: Mustafa Tuna kendi ayağına sıktı!

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.10.2018 08:26 | Son Güncelleme

Sabah yazarı Mahmut Övür, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna'nın, Melih Gökçek'i suçlayan açıklamalarıyla kendi ayağına sıktığını ileri sürdü. Övür, kulislerde Tuna'nın adaylık şansını yok ettiğinin konuşulduğunu söyledi.

AK Parti kulisi çalkalanıyor: Mustafa Tuna kendi ayağına sıktı!

Mahmut Övür, "Ankara'da yerel seçim kulisleri" başlığıyla yayımlanan yazısında "AK Parti kulislerinde şimdi hem yeni hem de güçlü bir isimden söz ediliyor" ifadesine yer verdi.

"Cumhurbaşkanının Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan… Doğrusu AK Partililer Doğan ismini Ankara'ya yakıştırıyor ama Cumhurbaşkanı'nın buna izin vermeyeceği söyleniyor" diyen Övür, sözlerine "Bu arada mevcut belediye başkanı Mustafa Tuna'nın önceki gün Melih Gökçek'i suçlayan tweet'i ortalığı hayli karıştırdı. Kulislerde Tuna'nın, bu çıkışıyla kendi ayağına kurşun sıkarak bir ihtimal olan adaylık şansını yok ettiği konuşuluyor" diye devam etti.

Övür, kulislere dayandırdığı yazısında şu ifadeleri kullandı:

"CHP'nin Ankara'daki tek umudu ise yine Mansur Yavaş. Ancak, Yavaş, henüz kararını vermiş değil. Anket yaptırıyor, kanaat önderleriyle görüşüyor ve eski havayı yakalayamayacağı korkusu yaşıyor. Kısaca Ankara'da birçok bilinmezin bir araya geldiği bir seçim süreci yaşanıyor.

Tabii Ankara'da sadece Ankara konuşulmuyor. Gündemde İstanbul ve İzmir de var. AK Parti kulislerinde İstanbul için yeni bir isimden daha söz ediliyor; icraatçı kimliğiyle bilinen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan... CHP İstanbul için ise Ankara kulislerinde bir adım önde olan isim Akif Hamzaçebi...

İzmir'e gelince... Mevcut Başkan Aziz Kocaoğlu'nun her seçim öncesi yaptığı gibi aday olmayacağını açıklaması bu kez çok farklı bir etkiye yol açtı ve CHP kulislerini hareketlendirdi. Ancak riski de var. Çünkü Muharrem İnce'yi desteklediği için aday yapılmayacağı hesabı yapan Kocaoğlu'nun CHP'yi negatif etkileme ihtimali yüksek. CHP bunu bertaraf edebilir mi göreceğiz.

Adaylar arasında Kemal Karataş ve Abdül Batur isimleri geçiyor ama Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer adının netleştiği söyleniyor. Bu isimlere Kocaoğlu destek vermediği sürece CHP'nin İzmir'de işi hiç kolay değil. Bu tabloya İzmir'de İyi Parti'nin de güçlü bir isimle katılması siyasi denklemi değiştirebilir. Bu da AK Parti için iyi bir fırsat... Bu yüzden AK Parti, İzmir'de yerel yönetime her zamankinden daha yakın ve bu nedenle de merkez sağ seçmene sıcak gelecek bir isim düşünülüyor.
Bu açıdan mevcut il başkanı Aydın Şengül ismi de kulislerde konuşuluyor."

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