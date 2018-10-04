AK Parti kulisi çalkalanıyor: Mustafa Tuna kendi ayağına sıktı!

Mahmut Övür, "Ankara'da yerel seçim kulisleri" başlığıyla yayımlanan yazısında "AK Parti kulislerinde şimdi hem yeni hem de güçlü bir isimden söz ediliyor" ifadesine yer verdi.

"Cumhurbaşkanının Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan… Doğrusu AK Partililer Doğan ismini Ankara'ya yakıştırıyor ama Cumhurbaşkanı'nın buna izin vermeyeceği söyleniyor" diyen Övür, sözlerine "Bu arada mevcut belediye başkanı Mustafa Tuna'nın önceki gün Melih Gökçek'i suçlayan tweet'i ortalığı hayli karıştırdı. Kulislerde Tuna'nın, bu çıkışıyla kendi ayağına kurşun sıkarak bir ihtimal olan adaylık şansını yok ettiği konuşuluyor" diye devam etti.

Övür, kulislere dayandırdığı yazısında şu ifadeleri kullandı:

"CHP'nin Ankara'daki tek umudu ise yine Mansur Yavaş. Ancak, Yavaş, henüz kararını vermiş değil. Anket yaptırıyor, kanaat önderleriyle görüşüyor ve eski havayı yakalayamayacağı korkusu yaşıyor. Kısaca Ankara'da birçok bilinmezin bir araya geldiği bir seçim süreci yaşanıyor.

Tabii Ankara'da sadece Ankara konuşulmuyor. Gündemde İstanbul ve İzmir de var. AK Parti kulislerinde İstanbul için yeni bir isimden daha söz ediliyor; icraatçı kimliğiyle bilinen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan... CHP İstanbul için ise Ankara kulislerinde bir adım önde olan isim Akif Hamzaçebi...