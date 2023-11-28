AK Parti kulisleri bu isimleri konuşuyor! İstanbul ve Ankara adaylarında sürpriz gelişmeler yaşanabilir! Dikkat çeken ‘İYİ Parti’ detayı…

Yerel seçimlerde AK Parti'nin İstanbul ve Ankara adaylarının kim olacağı merak edilirken kulislerdeki hareketlilik sürüyor. İstanbul için aday olarak 4 kişinin ismi ön plana çıkarken bu isimlerin Murat Kurum, Fahrettin Koca, Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan ile Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu olduğu öne sürüldü. Ankara’da ise kulislerde konuşulan tek isim ön plana çıkıyor. AK Parti’nin Ankara’da aday olarak göstermesi beklenen en güçlü ismin Turgut Altınok olduğu öğrenildi. Ancak Altınok’un adaylığına Melih Gökçek’in itiraz edeceği iddia edildi.

Öte yandan Sözcü yazarı İsmail Saymaz Ankara için sürpriz bir ismi daha gündeme getirerek İYİ Parti’den istifa eden Adnan Beker’in de aday adayları arasında olabileceğini öne sürdü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise geçtiğimiz günlerde AK Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi adayına ilişkin sorulan soruya yanıt vermişti. "AK Parti'nin İBB adayı kim olacak?" sorusuna Erdoğan, "En uygun olanı göreceksiniz." şeklinde karşılık vermişti.

AK PARTİ’NİN ANKARA VE İSTANBUL ADAYLARI KİM OLACAK?

Gazeteci İsmail Saymaz, AK Parti’nin İstanbul ve Ankara adayları ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu:

AK Parti'de İstanbul için birden çok aday adayı var. Kendini gösterenler var, teşkilatın aklından geçenler var, teşkilatın ve partinin aklından geçip imtina edenler var. Şimdi en öne çıkan iki tane aday var. Birincisi Fahrettin Koca, ikincisi de Murat Kurum…

İstanbul için AK Parti öne çıkan bu iki insanın ortak ya da ayrışan nitelikleri var. İkisinin ortak özelliği insani ilişkilerde sempatik olmaları, yani muhalefetle doğrudan kavgaya girmemiş olmaları… Bunlar ortak olumlu özellikleri. İkisi de alanıyla meşgul ve orada uzman görünüyorlar. Fahrettin Bey sağlık alanında pandemi ve deprem süreçlerinde işte iyi kötü o süreci yönetti ve orada da başarılı olduğu düşünülüyor. Murat Kurum’un da TOKİ ve bakanlık döneminde kentsel dönüşümde başarılı olduğu ve deprem bölgesinde başarılı olduğu düşünülüyor.

İMAMOĞLU’NUN RAKİBİ MURAT KURUM YA DA FAHRETTİN KOCA OLABİLİR

İkisinin negatif özelliği var; birincisi İmamoğlu gibi baskın bir siyasi karakter karşısında çok renksizler yani siyaseten renksizler. Bu onlar için bir avantaj dezavantaj olabilir. İmamoğlu çatır çatır siyaset yapıp karşısına Erdoğan'ı alarak mücadele veriyor. Benim rakibim o diyor.

Bunun karşısında Fahrettin Koca ve Murat Kurum'un Binali Yıldırım'ı Kadir Topbaş'a hatırlatan çizgisi kafi gelmeyebilir. AK Parti'ye göre ikincisi bu insanlar İstanbullu değiller İstanbul sosyolojisine de denk düşmüyorlar. Fahrettin Koca Konyalı, Murat Kurum Ankaralı… Dolayısıyla ikisi de yani Hem İstanbullu değil hem de İstanbul sosyolojisindeki büyük hemşeri gruplarından değil, öyle bir dezavantajları var.

FATİH BELEDİYE BAŞKANI ERGÜN TURAN’IN İSMİ DE GÜNDEMDE

Bunun için üçüncü bir isimden daha söz ediliyor. Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan. Ergün Bey’in bildiğim kadarıyla o da TOKİ kökenli ve ılımlı yumuşak bir insan ama bu yönüyle ilk iki ismi andırıyor. Yani hem TOKİ kökenli olmuş olması hem ılımlı sessiz kavgacı olmaması diğer iki adayla benzeşiyor ama diğer iki ay adaydan farklı olarak artı bir özelliği var o da Trabzonlu olması. Bu yönüyle Erdoğan bilhassa Karadenizli istiyor. Bir Karadenizli arıyor. Bu yönüyle Ergün Turan biraz daha avantajlı görünüyor.

“AK PARTİ İL ÖRGÜTÜ İSE TEVFİK GÖKSU’YU DESTEKLİYOR”

AK Parti İstanbul İl örgütü de doğrudan Tevfik Göksu’yu destekliyor. Üsküdar belediye başkanını falan o da Trabzonlu olması itibariyle eklenebilir ama ben bu dört isimden biri olacağını beşinci isim olarak anılan Ali Yerlikaya'nın bu fikre çok uzak olduğunu düşünüyorum. Ben bu dört isim arasından biri olacağını düşünüyorum, vurguluyorum; Fahrettin Koca, Murat Kurum, Ergün Turan ve Tevfik Göksu. Bunlar arasında ilk ikisinin daha şanslı olduğu ihtimali var.

“ANKARA’DAKİ TEK İSİM TURGUT ALTINOK”

Ankara'ya gelirsek, Ankara'da Ak Parti'nin işi İstanbul'dan daha zor. Çünkü İstanbul’da iyi kötü adayları var. AK Parti’de Ankara’da dön dolaş Turgut Altınok ismine geliyorlar. Uzun zamandır konuşuyoruz. Evet, Turgut Altınok ülkücülerin de oyunu alabilir. Mansur Yavaş karşısında milliyetçi muhafazakar seçmenin oyunu çekebilir diye düşünülüyor. Haklılar! Bir de Turgut Altınok da muhalefetle kavgalı değil yani onu da öyle görmek gerekir. İYİ Parti, CHP'lilerle ya da diğer muhaliflerle böyle işte hakaret ilişkisi kuran bir siyasetçi değil. O da işinin başında belediyecilikle Ankara ölçeğinde belediyecilikte ismini duyurmuş bir insan. Mansur Yavaş karşısında şansını bilmiyorum ama AK Parti ondan daha güçlü bir aday bulamıyor.

“MELİH GÖKÇEK ENGEL OLABİLİR” İDDİASI

Orada sorun şu Melih Gökçek'in taş koyma ihtimali. Melih Gökçek kimi sevmez dersem herhalde bu aday adaylar arasında en çok Turgut Altınok’u sevmiyordur. Kazanmaması için de çabalayabilir yani belli olmaz Melih Gökçek'in ne yapacağı. Dolayısıyla Melih Gökçek o bakımdan bir problem oluşturabilir.

“İYİ PARTİ’DEN İSTİFA EDEN ADNAN BEKER DE GÜNDEME GELEBİLİR”

AK Parti Ankara'da yaptığı araştırmalarda iki şartı gözetiyor. Ankaralı olmak ayrıca milliyetçi olmak. Bu şartlara oyan bir kişi daha var olur mu bilmiyorum. O da İYİ Parti'den ayrılan Adnan Beker. Adnan Beker yarın öbür gün AK Parti'ye katılır mı, ben katılacağını düşünüyorum henüz davet gelmedi. Bir yandan da onu da biliyorum. Eğer katılırsa on adı dolaştırılır o anketlerde yani o anketlerde dolaştırılan o listelerde kendine bir yerde yer bulabilecek potansiyeli taşıyor diyebilirim.





