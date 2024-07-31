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AK Parti kulislerinde bu tarih konuşuluyor! En az 3 milletvekili ve bazı belediye başkanlarına rozet takılacak

31.07.2024 09:11
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AK Parti’de uzun süredir kulislerde konuşulan milletvekili transferleri için 23'üncü kuruluş yıl dönümü etkinliğinin beklendiği öne sürüldü. 14 Ağustos'taki törende, Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve İYİ Parti'den istifa eden en az 3 milletvekili ile bazı belediye başkanlarına rozet takılacak.

AK Parti kulislerinde bu tarih konuşuluyor! En az 3 milletvekili ve bazı belediye başkanlarına rozet takılacak

İYİ Parti, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi'nden istifa eden bazı isimlerin AK Parti’ye geçmek istediği bir süredir kulislerde konuşuluyordu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Biz fırsatçılık yapmayız" diyerek bu konuda acele edilmemesini istediği iddia edilmişti.

Sabah'tan Fatma Göksu'nun haberine göre ise AK Parti, söz konusu transferler için 14 Ağustos'u bekliyor. 23'üncü kuruluş yıl dönümünü 81 ilde kutlayacak olan AK Parti, "Adı: AK Parti" sloganıyla hazırlanan büyük törende yeni transferlerini de duyurmuş olacak. Ankara'da düzenlenecek törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve İYİ Parti'den istifa eden en az 3 milletvekili ile bazı belediye başkanlarına rozet takması bekleniyor.

“AK PARTİ’YE GEÇMEK İÇİN TALEP İLETİYORLAR” İDDİASI

31 Mart yerel seçimlerinin hemen sonrası Cumhur İttifakı dışındaki partilerin yönetiminde bulunan bazı belediyelerin de AK Parti'ye geçmek için talep iletmeye devam ettikleri ileri sürüldü.

Seçimlerde farklı partiden ya da bağımsız olarak aday olan ve seçim propagandasını, "Kazanırsam zaten yeniden AK Parti'ye geçeceğim" söylemi üzerine kuran başkanlar tarafından da yoğun katılım talebinin geldiği de kulislerde konuşuluyor.

İddiaya göre; AK Parti’deki transfer süreci 14 Ağustosla sınırlı kalmayacak. Ekim ayı itibarıyla peyderpey geçişler yaşanması bekleniyor.

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Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır
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