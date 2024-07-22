AK Parti kulislerinden sızan 'değişim': Bayrak değişimi yarın! Tüm gözler Erdoğan'ın en yakın kurmaylarında

31 Mart'ta ortaya çıkan tablo AK Parti'de değişim sürecinin fitilini ateşledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Seçmenin mesajını aldık" dedi, kurmaylarıyla sık sık bir araya gelip seçim sonuçlarını masaya yatırdı. Bu süreçte anketler de detaylıca ele alındı.

ERDOĞAN: BAYRAK DEĞİŞİMİ DEVAM EDECEK

Erdoğan, son MYK toplantısında, "2 bakan ve 7 il başkanı ile değişim sürecine dair başlangıç yaptık. Kimseyi kırmadan, dökmeden gerektiği zaman bayrak değişimi devam edecek. Bayrak değişimine gitmeyi planladığımız iller var" demişti.

İL, İLÇE BAŞKANLIKLARI VE KABİNE'DE DEĞİŞİMLER YAŞANDI

Seçimlerden sonra öncelikle Batman ve Rize il başkanları değişti. Ardından yine bazı il ve ilçe başkanlıklarında bayrak değişimi gerçekleşti. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde de Sağlık Bakanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı koltukları devredildi.



Kabinedeki son değişimle göreve gelen bakanlar Memişoğlu ve Kurum

AK PARTİ KULİSLERİNDE 'DEĞİŞİM' SESLERİ

Bu kapsamda yarın AK Parti için kritik bir toplantı gerçekleşecek. Sabah'ın AK Parti kulislerinden aktardığına göre yarınki MKYK toplantısının ardından bazı genel başkan yardımcılarının değişmesi söz konusu.

SEÇİM SONUÇLARINDAN SONRA GÖZLER BU İSİMLERE ÇEVRİLDİ

Seçim sonuçlarının ardından sosyal medyada özellikle 6 isim eleştiri oklarının hedefi haline gelmişti. Bazı kullanıcılar AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, genel başkan yardımcıları Erkan Kandemir, Yusuf Ziya Yılmaz, Ali İhsan Yavuz, Mustafa Şen ve genel başkan vekili Efkan Ala'ya istifa çağrısı yapmıştı.



Ali İhsan Yavuz, Mustafa Şen ve Yusuf Ziya Yılmaz