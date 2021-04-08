AK Parti'li Kurtulmuş'tan yeni tedbirlerle ilgili önemli açıklama: Pazartesi günü paylaşılacak

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, A Haber'de katıldığı programda emekli amirallerin yayınladığı bildiri ve erken seçim iddialarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Kurtulmuş'un açıklamalarından satır başları;

"12 Eylül darbecilerin sözlerini hiç unutmuyoruz 'Şartların olgunlaşmasını bekledik ki darbe yapalım.' Kimse milletin aklıyla alay etmesin, Türkiye'de bunun ne anlama geldiğini hepimiz biliyoruz.

"BU BİR DARBE BİLDİRİSİDİR"

Bu darbe bildirisidir. Ve buna karşı çıkmayanlar demokrasiye sahip çıkmıyordur. Hiç şüphesiz demokrasiye sahip çıkmak için tam bir ittifak olmak gerekir. Ama ve fakatsız cümle kuramıyorsak burada sorun vardır.

Bu bildiriler antidemokratik güçlerin pusuda beklediğini gösterdi. Emekli askerlerden gelmesi, gece yarısı olması, Türkiye'nin mavi vatanı korumak için verdiği mücadele dönemine denk gelmesi, Karabağ'da Irak'ın kuzeyinde, Suriye'de tarih yazılırken bunların olması TSK'nın gücünü azaltacak, üstünü örtecek son derece densiz bir açıklamadır.

Bu bildiri bir görüş belirtmek değil siyasete ayar verme çabasıdır.