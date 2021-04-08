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AK Parti'li Kurtulmuş'tan yeni tedbirlerle ilgili önemli açıklama: Pazartesi günü paylaşılacak

08.04.2021 16:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş katıldığı canlı yayında, "Ramazan ayı dolasıyla bir takım ilave tedbirler ya da tavsiyeler olacaktır. Bu da pazartesi günü olacak olan Bakanlar Kurulu ile birlikte kamuoyuyla paylaşılacaktır." ifadelerini kullandı.

AK Parti'li Kurtulmuş'tan yeni tedbirlerle ilgili önemli açıklama: Pazartesi günü paylaşılacak

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, A Haber'de katıldığı programda emekli amirallerin yayınladığı bildiri ve erken seçim iddialarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

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Kurtulmuş'un açıklamalarından satır başları;

"12 Eylül darbecilerin sözlerini hiç unutmuyoruz 'Şartların olgunlaşmasını bekledik ki darbe yapalım.' Kimse milletin aklıyla alay etmesin, Türkiye'de bunun ne anlama geldiğini hepimiz biliyoruz.

"BU BİR DARBE BİLDİRİSİDİR"

Bu darbe bildirisidir. Ve buna karşı çıkmayanlar demokrasiye sahip çıkmıyordur. Hiç şüphesiz demokrasiye sahip çıkmak için tam bir ittifak olmak gerekir. Ama ve fakatsız cümle kuramıyorsak burada sorun vardır.

Bu bildiriler antidemokratik güçlerin pusuda beklediğini gösterdi. Emekli askerlerden gelmesi, gece yarısı olması, Türkiye'nin mavi vatanı korumak için verdiği mücadele dönemine denk gelmesi, Karabağ'da Irak'ın kuzeyinde, Suriye'de tarih yazılırken bunların olması TSK'nın gücünü azaltacak, üstünü örtecek son derece densiz bir açıklamadır.

Bu bildiri bir görüş belirtmek değil siyasete ayar verme çabasıdır.

"SEN KİMSİN SİYASETE AYAR VERECEKSİN!"

Sen emekli olmuşsun ve devlet sana bir çok imkan vermiş. Otur oturduğun yerde sen kimsin siyasete ayar vereceksin.

ERKEN SEÇİM CEVABI

CHP'nin erken seçim istekleri olabilir. Türkiye'nin erken seçim gibi bir gündemi yoktur. Halkın sandığa gideceği seçim tarihi bellidir.

YENİ TEDBİRLER İÇİN PAZARTESİ GÜNÜNÜ İŞARET ETTİ

Çok ağır bir tabloyla karşı karşıyayız. Vaka ve ölüm oranları arttı. Milletimizin tedbirlere uyması gerekiyor. Hiç şüphesi sağlık 1. sırada. Ekonominin de zor duruma düşmemesi için tedbirler almalıyız. Muhtemelen Ramazan ayı dolasıyla bir takım ilave tedbirler ya da tavsiyeler olacaktır. Bu da pazartesi günü olacak olan Bakanlar Kurulu ile birlikte kamuoyuyla paylaşılacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Numan Kurtulmuş AK Parti Adalet ve Kalkınma Partisi CHP

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