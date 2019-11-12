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Ak Parti Kütahya İl Başkanı Çetinbaş görevi bıraktı

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.11.2019 19:50 | Son Güncelleme

AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş görevini bıraktığını açıkladı.

Ak Parti Kütahya İl Başkanı Çetinbaş görevi bıraktı

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)- AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş görevini bıraktığını açıkladı.
AK Parti Kütahya İl Başkanı Çetinbaş, yaptığı yazılı açıklamayla görevini bıraktığını duyurdu. Çetinbaş açıklamasında “Genel merkez teşkilat başkanımız Sayın Erkan Kandemir ile yapmış olduğum görüşme sonucu bugün itibariyle il başkanlığı görevimden ayrılmış bulunmaktayım. Yapmış olduğum bu görevi ömrüm boyunca onurla taşıyacağımı ve Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın istikametinden ayrılmayacağımı bilmenizi isterim. Hakkınızı helal ediniz. Baki selam ve muhabbetle” ifadelerine yer verdi.

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