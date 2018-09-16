AK Parti Kütahya İl Başkanı Çetinbaş'ın iş yerine silahlı saldırı

AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, sahibi olduğu beyaz eşya mağazasına dün gece pompalı tüfekle ateş açıldığını, olayla ilgili 4 kişinin gözaltına alındığını belirtti.

Gazetecilere açıklama yapan Çetinbaş, Hürriyet Caddesi üzerinde bulunan beyaz eşya mağazasına dün gece saatlerinde bazı şahısların pompalı tüfekle 4 el ateş ederek otomobille kaçtıklarını söyledi.

Olayla ilgili İl Emniyet Müdürlüğünün çalışmaları sonucu 4 kişinin gözaltına alındığını bildiren Çetinbaş, olayın gözdağı vermek amaçlı gerçekleştirildiğini ifade etti.

Çetinbaş, "Olayı gerçekleştiren kişileri kesinlikle tanımıyorum. Ticari olarak da hiçbir alışverişim olmamıştır. Olay tamamen siyasidir. Bu alçak eylem, tamamen gözdağı vermek için yapılmıştır. Bu olay bizi Kütahya'mıza hizmet etme sevdamızdan kesinlikle alıkoyamayacaktır. Teslimiyetimiz ancak Rabbimizedir. Olayı kısa sürede aydınlatan İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

