AK Parti'li belediye başkanının oğlu hayatını kaybetti

Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur'un oğlu Metin Sungur (24), 14 Ekim 2018 tarihinde Kırıkkale Yeni Mahallede TOKİ konutları mevkisinde aracının içinde kazara silahının birden ateş alması sonucu ağır yaralanmıştı.
İHA'nın haberine göre; Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 28 gündür yoğun bakımda tedavi gören Metin Sungur, gece saatlerinde hayatını kaybetti.
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