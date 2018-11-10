HABER

AK Parti'li belediye başkanının oğlu hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2018 08:05 | Son Güncelleme

Kırıkkale Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur'un oğlu Metin Sungur, 28 gündür tedavi gördüğü GATA'da hayatını kaybetti.

AK Parti'li belediye başkanının oğlu hayatını kaybetti

Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur'un oğlu Metin Sungur (24), 14 Ekim 2018 tarihinde Kırıkkale Yeni Mahallede TOKİ konutları mevkisinde aracının içinde kazara silahının birden ateş alması sonucu ağır yaralanmıştı.

İHA'nın haberine göre; Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 28 gündür yoğun bakımda tedavi gören Metin Sungur, gece saatlerinde hayatını kaybetti.

PARTNERBeklenen gün geldi! Bu indirimler hiç bir yerde görülmedi!Beklenen gün geldi! Bu indirimler hiç bir yerde görülmedi!
Günlük burç yorumları: 10 Kasım Cumartesi İrem Su'dan günlük burç yorumlarıGünlük burç yorumları: 10 Kasım Cumartesi İrem Su'dan günlük burç yorumları
Atatürk'ü kurtaran saat nerede? Almanya'dan ihbar...Atatürk'ü kurtaran saat nerede? Almanya'dan ihbar...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ak parti yahşiyan belediye başkanı kırıkkale

En Çok Okunan Haberler

Cinsel ilişki anını paylaştı, kıyamet koptu!

Cinsel ilişki anını paylaştı, kıyamet koptu!

Büyük ikramiyeyi 14 kez tutturan matematikçinin 'loto kazanma formülü'

Büyük ikramiyeyi 14 kez tutturan matematikçinin 'loto kazanma formülü'

Ünlü futbolcu kafası ve cinsel organı kesilerek öldürülmüştü! Cinayette yeni detaylar ortaya çıktı

Ünlü futbolcu kafası ve cinsel organı kesilerek öldürülmüştü! Cinayette yeni detaylar ortaya çıktı

Ünlü oyuncular Söz dizisine transfer oldu! Söz'de 'Konsey' üyeleri kimler?

Ünlü oyuncular Söz dizisine transfer oldu! Söz'de 'Konsey' üyeleri kimler?

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden kötü haber! Yaralı askerler var

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden kötü haber! Yaralı askerler var

Cemal Kaşıkçı'nın cesedinin akıbeti belli olmaya başladı

Cemal Kaşıkçı'nın cesedinin akıbeti belli olmaya başladı

Okuyucu Yorumları 2 yorum
silahın ne işi var akp lı başkanın oğlunda hafiye misin nesin
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Atatürk'ün yemek isteyip de yiyemediği son yemek!

Atatürk'ün yemek isteyip de yiyemediği son yemek!

Devlet erkanı Anıtkabir'de! İşte Erdoğan'ın mesajı

Devlet erkanı Anıtkabir'de! İşte Erdoğan'ın mesajı

'Filmlerde böyle sahne olmaz' diyerek hırsızlığı anlattı! Bakan Soylu'ya çağrı...

'Filmlerde böyle sahne olmaz' diyerek hırsızlığı anlattı! Bakan Soylu'ya çağrı...

Adana'da esrarengiz olay! Kıl payı kurtuldu

Adana'da esrarengiz olay! Kıl payı kurtuldu

TSK'dan 10 Kasım klibi: Daima kalbimizdesin

TSK'dan 10 Kasım klibi: Daima kalbimizdesin

Günlük burç yorumları: 10 Kasım Cumartesi İrem Su'dan günlük burç yorumları

Günlük burç yorumları: 10 Kasım Cumartesi İrem Su'dan günlük burç yorumları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.