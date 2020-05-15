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AK Parti’li belediye meclis üyesine silahlı saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.05.2020 23:20 | Son Güncelleme

Batman’ın Kozluk ilçesinde AK Parti’li Belediye Meclis Üyesi Hayrettin Mete, uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralandı.

AK Parti’li belediye meclis üyesine silahlı saldırı

Edinilen bilgilere göre, AK Partili Belediye Meclis Üyesi Hayrettin Mete, Kozluk Üçyol mevkinde kendisine yaklaşan iki kişinin silahlı saldırısına uğradı. Olayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye 112 ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Mete, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kozluk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Mete, burada yapılan müdahalenin ardından ambulansla Batman Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Mete’nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.

(İHA)

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