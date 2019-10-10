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AK Parti'li Bozdağ'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.10.2019 11:59 | Son Güncelleme

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ, "Türkiye'nin başlattığı Barış Pınarı Harekâtı uluslararası hukuka uygundur ve meşru bir hakkın kullanımıdır" dedi.

AK Parti'li Bozdağ'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması

AK Partili Bekir Bozdağ, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Fırat'ın doğusunda başlatılan Barış Pınarı Harekâtı'na ilişkin yazılı açıklama yaptı. Bozdağ, bölgeyi teröristlerden temizlemek, Türkiye'deki Suriyeliler'in geri dönüşü için güvenli bölge oluşturmak, bölgede terör devleti kurulmasını engellemek, güvenliği ve huzuru sağlamak maksadıyla harekâtın başladığını kaydederek, "Türkiye’nin başlattığı Barış Pınarı Harekâtı uluslararası hukuka uygundur ve meşru bir hakkın kullanımıdır. Uluslararası hukuk, Türkiye'nin yanındadır ve Türkiye'nin başlattığı Barış Pınarı Harekâtı'nı onaylamaktadır. Türkiye'nin uluslararası hukuka aykırı davrandığını iddia, iftiradır" ifadelerini kullandı.

"HEDEF TERÖRİSTLERDİR"

Bozdağ, harekâtta Türkiye'nin sivilleri hedef aldığı iddialarına tepki göstererek, şunları kaydetti: "Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekâtları bölgelerindeki Araplar, Türkmenler, Kürtler ve diğer etnik gruplar ile mazlumların koruyucusu Türkiye olduğu gibi, Barış Pınarı Harekâtı bölgesindeki Araplar, Türkmenler, Kürtler ve diğer etnik grupların ve mazlumların da koruyucusu Türkiye'dir. Türkiye'nin hedefi, bölgedeki Kürtler, Araplar ve diğer etnik gruplar değildir. Türkiye'nin hedefi, terör örgütleri ve teröristler ile terör örgütleri ve teröristlere ait her tür silah, mühimmat ve teçhizatlardır. Bunun aksini iddia, Türkiye'ye iftiradır."

(DHA)

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Bekir Bozdağ Barış Pınarı Harekatı

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