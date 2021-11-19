HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. AK Parti'li Bülent Turan: 50+1, sistemin esası ve temeli

AK Parti'li Bülent Turan: 50+1, sistemin esası ve temeli

19.11.2021 11:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, 50+1'in, başkanlık sisteminin esası ve temeli, uzlaşının, geniş katılımlı siyasal yapının da karşılığı olduğunu söyledi. Parti olarak böyle bir gündemlerinin olmadığının da altını çizen Turan, "Güçlü yönetim, güçlü iktidar 50+1'le kurulabilir. 4 yıla yakın bir zamandan beri şu anki başkanlık sistemi hayata geçmiş durumda. Şimdiye kadar hiçbir siyasal kriz yaşamadık. Bunun temel sebebi 50+1" dedi.

AK Parti'li Bülent Turan: 50+1, sistemin esası ve temeli

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, 50+1 tartışmalarını değerlendirdi. Turan, 50+1'in iddialı bir yönetimi ortaya koyduğunu söyleyerek, "50+1, başkanlık sisteminin esası ve temeli. Uzlaşının da geniş katılımlı bir siyasal yelpazenin de karşılığı. Vesayetsiz, darbe girişimsiz, sorunsuz bir iddialı yönetimin olmasının en büyük gerekçesi 50+1. Onun için güçlü yönetim, güçlü iktidar 50+1 ile kurulabilir. 4 yıla yakın bir zamandan beri, şu anki başkanlık istemi hayata geçmiş durumda. Şimdiye kadar hiçbir siyasal kriz yaşamadık. Bunun temel sebebi 50+1. Başkanlık sisteminde tabii ki uyum yasası eksiklerimiz, usul hatalarımız olabilir. Bunları revize edeceğiz, ediyoruz da. Dolayısıyla 50+1 diye bir gündemimiz yok" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yüzde 50+1 açıklamasıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan yüzde 50+1 açıklaması

'BİZİM DERDİMİZ DAHA YÜKSEK OY ALMAK’

Bülent Turan, daha fazla oy almanın yollarını aradıklarını belirterek, "Bizim 50+1 almak gibi bir endişemiz yok. Biz daha çok oy almanın endişesini paylaşıyoruz. Altını çiziyorum; tezkereye 'hayır' deyip, milletimizi üzen kıran adamlar mı bu ülkede 50+1 oy alacaklar? Partisinin oyunu yüzde 25’ten yüzde 26 yapamamış insanlar mı 50+1'in tartışmasını yapacaklar? Kendi vekilinin küfretmesinden sonra, hiçbir kurumsal duruş sergilemeyen, emekliler kulübü gibi davranan bir lider mi bu ülkede 50+1 rüyası görecek? 50+1 rüyası, hayali, gerçeği Erdoğan’a ve Cumhur İttifakı’na yakışır. İddia ediyorum; 50+1’in çok ötesinde çok fazla oy alarak yeni dönemi beraber inşa edeceğiz" ifadelerini kullandı.

MHP lideri Devlet Bahçeli'den Cemil Çiçek'e 'yüzde 50+1' tepkisiMHP lideri Devlet Bahçeli'den Cemil Çiçek'e 'yüzde 50+1' tepkisi

'ERKEN SEÇİM GÜNDEMİMİZ YOK'

Muhalefetin erken seçim çağrılarına da cevap veren Turan, Türkiye’nin özellikle önceki süreçte çok büyük siyasal çalkantılarla yılda bir seçime gittiğini hatırlattı. Turan, "Türkiye, 6 ayda bir hükumet değiştirerek çok büyük ekonomik ve siyasal bedeller ödedi. Biz başkanlık sistemine geçerken, en büyük iddiamız seçilen hükumetin 5 yıl boyunca güvende kalması, istikrarı sağlaması, uluslararası krizlere göğüs germesi, Türkiye’nin sorun alanlarını çözmesiydi. Dolayısıyla bizim ‘erken seçim’ gündemimiz yok. Biz seçimimizi yaptık ve milletimiz bize 5 yıl yetki verdi. Bu meşru hükumetin, 5 yıl boyunca bu emaneti yerine getirmesi en büyük görevi. Bizim gündemimizde seçim yok, 2023’e kadar da olmayacak " dedi.

AK Partili Şamil Tayyar'dan yüzde 50+1 açıklaması: Cumhurbaşkanımıza kurulan tuzaktıAK Partili Şamil Tayyar'dan yüzde 50+1 açıklaması: Cumhurbaşkanımıza kurulan tuzaktı

'DAHA ORTADA ADAYLARI YOK'

Muhalefet partilerinin, aslında 'erken seçim' diyerek kendi gündemlerini bastırmaya çalıştıklarını savunan Bülent Turan, "Kemal Kılıçdaroğlu, yüzde 25’le aldığı partisini yüzde 26 yapamamış. Meral Hanım gördüğü rüyanın yarısını alamamış; Cumhurbaşkanı adayı olmuş, çok düşük bir oyla yoluna devam edebilmiş, partisi kadar oy alamamış. Ne seçiminden bahsediyorlar? Şimdiye kadar 15 seçim kaybeden Kılıçdaroğlu'nun, 'seçim' demesini kim ciddiye alabilir ki. Şimdiye kadar; ‘yarın seçim olsun’ diyenlerin, eğer biz 'evet yarın seçim olsun’ desek, daha adayları yok ortada. Adayları bile belli olmayan partilerin, seçim istemesinin hiçbir siyasal karşılığı yok. AK Parti, Cumhur İttifakı görevinin başındadır. 2023 yazına kadar da görevine devam edecek" diye konuştu.

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER"Kazandığımın yarısını estetiğe yatırdım!""Kazandığımın yarısını estetiğe yatırdım!"
PARTNERCamdaki Kız'da ortalık fena karışıyor! Babasını, kocasının yasak aşkıyla yakaladıCamdaki Kız'da ortalık fena karışıyor! Babasını, kocasının yasak aşkıyla yakaladı
Üçüncü (Sol) ittifak geliyorÜçüncü (Sol) ittifak geliyor
Anahtar Kelimeler:
AK Parti Adalet ve Kalkınma Partisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kamu bankalarından kredi faizlerinde indirim

Kamu bankalarından kredi faizlerinde indirim

Öldüren ağaç! Dalları altında durmak bile öldürebilir

Öldüren ağaç! Dalları altında durmak bile öldürebilir

Arınç: Kırgın ve üzgünüm, sonu böyle olmamalıydı

Arınç: Kırgın ve üzgünüm, sonu böyle olmamalıydı

Camdaki Kız itirafı: Gerçekte neler yaşadığını gösterseydik...

Camdaki Kız itirafı: Gerçekte neler yaşadığını gösterseydik...

Ankara'da bir apartmanda patlama! Acı haber geldi

Ankara'da bir apartmanda patlama! Acı haber geldi

Dikkat! Sıcaklıklar düşüyor, sağanak ve kar yağışı geliyor

Dikkat! Sıcaklıklar düşüyor, sağanak ve kar yağışı geliyor

İlginizi Çekebilir

Tertemiz ve pırıl pırıl bir ev için en iyi mop temizlik seti hangisi?

Tertemiz ve pırıl pırıl bir ev için en iyi mop temizlik seti hangisi?

Kılıçdaroğlu ve Akşener 'acil gündemle' toplandı! İki liderden ortak açıklama

Kılıçdaroğlu ve Akşener 'acil gündemle' toplandı! İki liderden ortak açıklama

Su tasarrufu için en etkili yöntemler ve yardımcılar

Su tasarrufu için en etkili yöntemler ve yardımcılar

Dehşet! Anne ve babasını öldürüp zehir içerek intihar etti

Dehşet! Anne ve babasını öldürüp zehir içerek intihar etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 50+1 açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 50+1 açıklaması

Samuray kılıçlı saldırganın avukat annesinden çarpıcı sözler

Samuray kılıçlı saldırganın avukat annesinden çarpıcı sözler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.