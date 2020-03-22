AK Parti'li Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na başsağlığı mesajı 

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter'dan paylaştığı mesajında, "CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun kız kardeşi Fikriye Dalgıç hanımefendinin hayatını kaybettiğini üzüntüyle öğrendik. Allah rahmet eylesin. Sayın Kılıçdaroğlu'na ve ailesine partimiz adına sabır ve başsağlığı diliyoruz" dedi. (DHA)
CHP Genel Başkanı Sn Kemal Kılıçdaroğlu’nun kız kardeşi Fikriye Dalgıç hanımefendinin hayatını kaybettiğini üzüntüyle öğrendik. Allah rahmet eylesin. Sayın Kılıçdaroğlu’na ve ailesine partimiz adına sabır ve başsağlığı diliyoruz. @kilicdarogluk— Ömer Çelik (@omerrcelik) March 21, 2020