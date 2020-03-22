HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. AK Parti'li Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na başsağlığı mesajı 

AK Parti'li Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na başsağlığı mesajı 

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2020 00:42 | Son Güncelleme

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, kız kardeşi Fikriye Dalgıç'ın vefatı nedeniyle başsağlığı dileğinde bulundu.

AK Parti'li Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na başsağlığı mesajı 

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter'dan paylaştığı mesajında, "CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun kız kardeşi Fikriye Dalgıç hanımefendinin hayatını kaybettiğini üzüntüyle öğrendik. Allah rahmet eylesin. Sayın Kılıçdaroğlu'na ve ailesine partimiz adına sabır ve başsağlığı diliyoruz" dedi. (DHA)


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 11 bini geçtiDünya genelinde koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 11 bini geçti
Kısıtlama sonrası 65 yaş ve üstüne telefon numarasını verdiKısıtlama sonrası 65 yaş ve üstüne telefon numarasını verdi
Yok böyle ilan: 15 gün uyuyana 11 bin TL maaş!Yok böyle ilan: 15 gün uyuyana 11 bin TL maaş!
Anahtar Kelimeler:
Ömer Çelik ak parti Kemal Kılıçdaroğlu

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Koronavirüsü çocuklar yaydı

Koronavirüsü çocuklar yaydı

Bakan Koca açıkladı! Koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 9 oldu

Bakan Koca açıkladı! Koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 9 oldu

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Miraç Kandili'nde nasıl oruç tutulur?

Miraç Kandili'nde nasıl oruç tutulur?

Miraç kandili orucu için kaçta sahura kalkılacak?

Miraç kandili orucu için kaçta sahura kalkılacak?

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan vatandaşlara koronavirüs çağrısı

Erdoğan'dan vatandaşlara koronavirüs çağrısı

Çarpıcı koronavirüs iddiası ABD basınına bomba gibi düşmüştü! Trump'tan cevap geldi

Çarpıcı koronavirüs iddiasına Trump'tan cevap geldi

Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, 65 yaş ve üstüne telefon numarasını verdi

Kısıtlama sonrası 65 yaş ve üstüne telefon numarasını verdi

Son dakika! Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e yükseldi

Bakan Koca açıkladı: Can kaybı 21'e, vaka sayısı 947'ye yükseldi

Son dakika! İçişleri Bakanlığı'ndan lokanta, restoranlar ve pastanelerle ilgili yeni genelge

İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge: Lokanta ve restoranlara kısıtlama

Hasta yakını koronavirüs servisine alınmadı diye terör estirdi: 2 güvenlik görevlisini bıçakladı

Hasta yakını koronavirüs servisine alınmayınca terör estirdi: 1'i ağır 2 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.