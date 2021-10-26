AK Parti'li Çilez: CHP tamamen HDP'nin güdümüne girmiştir

Çilez, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, gerektiği takdirde sınır ötesi harekat ve müdahalede bulunmak üzere Irak ve Suriye'ye gönderilmesi konusunda Cumhurbaşkanına verilen yetkinin 2 yıl uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresinin kabul edildiğini anımsattı.

Türkiye'nin güvenliği açısından çok önemli bir tezkere olduğunu belirten Çilez, tezkerenin hayırlı olmasını diledi.

"Sınırlarımızın güvenliğini sınır ötesinden başlatmak, bu tezkere ile daha kolay olacaktır." ifadesini kullanan Çilez, yurt içinde terör olaylarının bitme noktasına gelmesinin de politikalarının doğru ve geçerli olduğunu gösterdiğini söyledi.

"CHP TAMAMEN HDP'NİN GÜDÜMÜNE GİRMİŞTİR"

Tezkereye CHP ve HDP'nin "hayır" oyu verdiğini anımsatan Çilez, "CHP'nin 'hayır' vermesi benim açımdan çok beklenen bir şey değildi çünkü geçen yıl aynı tezkereye 'evet' vermişlerdi. HDP'nin oy tehdidini görünce Cumhuriyet Halk Partisi çark etti, tezkereye 'hayır' oyu verdi. Kılıçdaroğlu yönetimindeki CHP tamamen HDP'nin güdümüne girmiştir." dedi.

Çilez, tezkeredeki asıl amacın bölgeye barışın ve huzurun gelmesi olduğunu belirtti. (AA)



