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AK Parti'li Fatma Şahin gözyaşlarına boğuldu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.11.2018 20:51 | Son Güncelleme

AK Parti'nin Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday gösterdiği Fatma Şahin, kendisini karşılamak üzere havalimanına gelen vatandaşların sevgi gösterisi karşısında duygusal anlar yaşadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, yeniden Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday gösterilen Fatma Şahin, kendisini karşılamak üzere havalimanına gelen vatandaşların sevgi gösterisi karşısında duygusal anlar yaşadı.

HAVALİMANINDA KARŞILADILAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önceki gün Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen AK Parti Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday gösterdiği Şahin için Gaziantep Havalimanı'nda karşılama töreni düzenlendi.

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"GAZİANTEP KADININA UMUT OLACAĞIM"

Çok sayıda vatandaşın pankart ve sloganlarla karşıladığı Şahin, kendisi için hazırlanan platforma çıkarak halkı selamladı. Gördüğü yoğun sevgi karşısında gözyaşlarına hakim olamayan Şahin, kendisine getirilen 80 güvercini öperek gökyüzüne bıraktı. Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, siyasi öz geçmişini hatırlatarak bölge ve Gaziantep kadınına umut olacağını söyledi.

"ÇOK MUTLU VE GURURLUYUM"

Köylerde ve şehirde yaşayan her genç kızın artık daha ileriyi umut edebileceği bir rol model olduğunu belirten Şahin, verilen görevi en iyi şekilde yerine getirmeye, kendisine duyulan güveni boşa çıkarmamaya özen göstereceğini ifade etti.

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Çok heyecanlı olduğunu dile getiren Şahin, "Çok mutlu ve gururluyum. Bu şehir beni milletvekili, bakan ve belediye başkanı seçti. Gazi şehrimle kader birliği yaptık." dedi.

Şahin, çok önemli bir görevin kendisine verildiğinin bilincinde olduğunu belirterek, ilk belediye başkanı seçilişinde verdiği sözlerin yüzde 95'inden fazlasını başarıyla yerine getirdiklerini, artık daha fazla hizmet ve yatırımla herkesin mutlu olabileceği bir kent oluşturma hayaliyle hareket edeceklerini söyledi.

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ak parti Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı fatma şahin havalimanı

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
AKP de halkı kandırmak adına ağlak sezonu açılmıştır.
Tayyip erdoganin basarisinin altinda bedavadan kazanan bir baskan. Vatandasa yonelik hic bir hizmet yok ev yapip satmaktan baska . Su da fahis fiyat tramway otobusler tiklim yiklim hayvan gibi gidip geliyoruz ise. Her zamanki gibi elimiz titreye titreye tsyyip erdogan icin oyumuzu verecegiz. Tayyip erdogan calisir bunlar bedavadan gecinir.her yerde her zaman bu boyledir
Garibim belediye iscileri pankart tutuyor. Zorla goturulmus insanlar . Gitmese isinden olacak . Fatma sahin otur makam koltuguna keyfini cikar . Recep tayyip erdogan calisir siz kazanirsiniz. Rahat olun
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