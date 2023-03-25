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AK Parti'li Hamza Dağ partisinin temayül yoklamasında açıklamalarda bulundu

25.03.2023 16:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde milletin teveccühünün yine Cumhur İttifakı'ndan yana olacağına inandıklarını belirtti.

AK Parti'li Hamza Dağ partisinin temayül yoklamasında açıklamalarda bulundu

Dağ, AK Parti Aydın İl Başkanlığınca, Milletvekili Genel Seçimi için partilerine başvuran aday adaylarına yönelik Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen temayül yoklamasına katıldı.

Burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin 14 Mayıs'ta bir demokrasi şölenine hazırlandığını aktaran Dağ, şölenin bir tarafında Cumhur İttifakı'nın diğer tarafında ise Altılı Masa'nın olduğunu söyledi.

Cumhur İttifakı'nda birlik ve beraberlik olduğunu söyleyen Dağ, "Sadece seçimden seçime, proje şeklinde oluşan bir ittifak değil bu ülkenin varlığını, birliğini, dirliğini daim hale getirecek, bu ülkeyi muasır medeniyetler üzerine çıkaracak bir birlikteliğin olduğunu görüyoruz, gözlemliyoruz." dedi.

'BORSA GİBİ HAREKET HALİNDE OLAN BİR MASA VAR'

Millet İttifakı'nda ise koltuk pazarlıkları üzerinden yürüyen bir süreç olduğunu savunan Dağ, şöyle devam etti:

"En son altılıydı. Sonra yedili, sekizliye çıktı. Borsa gibi sürekli hareket halinde olan bir masa var. O masada tamamen koltuk pazarlıkları üzerinden yürüyen bir süreç olduğunu görüyoruz. Ortada dağıtılan bakanlıklar, cumhurbaşkanı yardımcılıkları ve bu şekilde devam eden süreç var.

Milletimiz inşallah bu iki ittifaktan bu ülkenin menfaatine birliktelik ortaya koyan ve aynı zamanda bugüne kadar yaptıklarıyla yapacaklarını teminat altına alan Cumhur İttifakı'ndan tarafa, Recep Tayyip Erdoğan'dan tarafa bugüne kadar nasıl teveccüh göstermişse bu seçimde de teveccühünü gösterecektir."

Aydın'da 50 milletvekili aday adayı olduğuna işaret eden Dağ, "Temayül yoklamalarıyla biz partimizdeki nabzı, o ildeki, o ilçedeki teşkilat mensuplarımızın teveccühlerini görmüş oluyoruz. Bu anlamda gördüğümüz teveccühle de tabii ki değerlendirme noktasında bu hususları göze almaya gayret ediyoruz." diye konuştu. (AA)

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Hamza Dağ

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