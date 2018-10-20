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AK Parti'li Hayati Yazıcı'dan Suudi Arabistan'ın Cemal Kaşıkçı itirafı sonrası ilk yorum

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2018 03:38 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan'ın Cemal Kaşıkçı'nın konsoloslukta öldürüldüğünü itiraf etmesinin ardından AK Parti'den konuyla ilgili ilk yorum geldi.

AK Parti'li Hayati Yazıcı'dan Suudi Arabistan'ın Cemal Kaşıkçı itirafı sonrası ilk yorum

Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda öldürüldüğünü itiraf etmesinin Ardından AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"EN ALÇAK EN GADDAR EYLEM"

Hayati Yazıcı yaptığı açıklamada ''Hiçbir politik hesap, bir insanın hayat hakkından daha klymetli değildir.Cemal Kaşıkçı vak’ası, dünyada yaşanan en alçak, en gaddar eylem: Devletimizin ihtiyatlı, basiretli, kararlı ve itinali yaklaşımı, dünyanın odaklanmasını sağladı.Bu adice katl, artık kılıfa sığmaz.'' ifadelerini kullandı.

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Suudi Arabistan Cemal Kaşıkçı istanbul Suudi Arabistan Başkonsolosluğu ak parti Hayati Yazıcı

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