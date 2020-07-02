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AK Parti'li Turan'dan baro düzenlemesi açıklaması

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.07.2020 14:02 | Son Güncelleme

AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan, bugün TBMM Adalet Komisyonu'nda görüşmelerine başlanacak barolarla ilgili düzenlemeye ilişkin, "AK Parti grubu, tüm kararlığıyla teklifinin arkasındadır ve komisyon görüşmelerini yakinen takip edecektir. Şimdiden görüşmelerin ve teklifin hayırlı olmasını diliyoruz" dedi.

AK Parti'li Turan'dan baro düzenlemesi açıklaması

AK Parti Grup Başkan Vekili Turan, bugün TBMM Adalet Komisyonu'nda görüşmelerine başlanacak barolara yönelik düzenleme içeren 'Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' ile ilgili yazılı açıklama yaptı. AK Parti'li Turan, baro düzenlemesine karşı verilen tepkilere ilişkin, "Hep ifade ettik; derdimiz barolarda daha özgürlükçü, örgütlenme hürriyetine, fikir hürriyetine imkan tanınması ve barolar birliğinde eşit temsilin sağlanması. Ayrıca teklif; kılık kıyafet serbestisi, avukat yargılamalarının istinaftan Yargıtay'a taşınabilmesi, avukatların ilk 5 yıl kesintilerinin yüzde 50 ile sınırlanması gibi meslektaşlarımız için birçok önemli konuyu da içeriyor" dedi.

'TÜM PARTİLERİN KATKISI SON DERECE ÖNEMLİ'

Teklifin hazırlanma sürecinde, ilgili tüm kesimlerle görüşmeye, fikirlerinden istifade etmeye gayret ettiklerini vurgulayan AK Parti'li Turan, şunları kaydetti:

"Ancak buna rağmen, diyalog yerine meydanları tercih eden bazı barolar, yıllardır süregelen ve kimseye faydası olmayan alışkanlıklarını bir kez daha gösterdi. Bugüne kadar mesleki gelişime hiçbir katkı sağlamayanlar, mesleki konular dışında birçok konuyla ve milletimizi yaralayan konularla gündem olanlar; bu süreçte de yine eski alışkanlıklarını sergiledi. Ümit ediyorum bugünkü komisyon görüşmeleri bu kötü örneklerin hatırlandığı değil; aklın, sağduyunun ve nezaketin hakim olduğu, gerilimden uzak herkesin fikrini medenice ifade ettiği bir çalışma ortamı olur. Herkesin buna katkı sağlamasını, tarihe geçecek görüşmelere saygınca tanıklık etmeye imkan vermesini bekliyoruz. Tüm partilerin katkısı son derece önemli."

Komisyonun çalışmalarını bugün bitiremediği takdirde görüşmelerin yarın da devam edeceğini belirten Turan, "Komisyon, yarın görüşmelerini nihayete erdirirse haftaya da Genel Kurul görüşmelerine başlanır ve hafta sonuna kadar da bu önemli teklif yasalaşmış olur. AK Parti grubu, tüm kararlığıyla teklifinin arkasındadır ve komisyon görüşmelerini yakinen takip edecektir. Şimdiden görüşmelerin ve teklifin hayırlı olmasını diliyoruz" dedi.


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