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AK Parti'li Turan'dan flaş açıklama: Akdeniz'de de müjde alacağımızı düşünüyoruz

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.08.2020 13:29 | Son Güncelleme

AK Parti TBMM Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Karadeniz'deki tarihin en büyük doğal gaz rezervi müjdesinden sonra bir müjde de Akdeniz'de alacağımızı düşünüyoruz." dedi.

AK Parti'li Turan'dan flaş açıklama: Akdeniz'de de müjde alacağımızı düşünüyoruz

AK Partili Turan, Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde İYİ Partili Belediye Meclisi Üyesi Ceyhun Sefa İnan'a ait marketin açılışına katıldı.

Burada konuşan Turan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecine rağmen iş yeri açılışlarının devam etmesinin memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Bu dönemde her gün çok sayıda iş yeri ve işletmenin açılmasının ekonomiye olan güvenin göstergesi olduğunu vurgulayan Turan, "Meclis çalışmaları nedeniyle bir süredir Ankara'daydık. Kurban Bayramı ile beraber siz kıymetli hemşehrilerimizle buluşmak için Yenice'den başlayarak tüm ilçelerimizi ve beldelerimizi dolaşıyoruz." diye konuştu.

Turan, kadim şehir Çanakkale'de yaptıkları tüm hizmetleri tarihe, ecdada ve millete karşı bir sorumluluk olarak gördüklerini dile getirdi.

"Hangi hemşehrimizin ne derdi varsa omuz vermeye çalışıyoruz." ifadesini kullanan Turan, şunları kaydetti:

"Türkiye'de içinde bulunduğumuz süreçten dolayı dönemsel iniş çıkışlara ve uluslararası konjonktüre rağmen büyüyen, yatırım yapan bir anlayışın, bir sürecin olması en büyük bahtiyarlığımız. Olağanüstü süreçlerde herkes frene basar ancak ne Türkiye ne de Çanakkale frene basıyor. Çanakkale'de her gün bir açılıştayız. Karadeniz'deki tarihin en büyük doğal gaz rezervi müjdesinden sonra bir müjde de Akdeniz'de alacağımızı düşünüyoruz. Gelecek nesillere daha güçlü, daha müreffeh bir Türkiye bırakmak hedefimiz."

(AA)

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